Hay historias que Brasil no ha podido olvidar y una de ellas ha vuelto a la conversación gracias a Netflix. Y es que la película “Elize: Sombras de una mujer” (en su idioma original: “Elize: Sombras de Uma Mulher” y en inglés: “Elize: Shadows of a Woman”) retoma uno de los casos policiales más comentados de la última década: el de una mujer que terminó envuelta en un crimen que remeció al país sudamericano entero. Así, con esta nueva ficción, seguro te gustaría saber qué tan real es lo que se ve en pantalla y, sobre todo, qué fue de Elize Matsunaga después de aquel oscuro episodio que cambió su vida para siempre.

Vale precisar que la historia real de Elize Matsunaga comenzó lejos de las cámaras de televisión y los juzgados de São Paulo.

Resulta que Elize Araújo Kitano nació en Chopinzinho, un municipio del estado de Paraná, donde aún vive parte de su familia, y su entorno se vio sacudido cuando el crimen salió a la luz en el 2012.

La biografía no autorizada “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido” de Ullisses Campbell, citada por O Globo, revela que su infancia estuvo marcada por el abandono del padre y por abusos cometidos por un padrastro, con episodios de violencia que dejaron huella.

Ya adulta, de acuerdo con Gazeta Do Povo, Elize se trasladó a centros urbanos mayores y, para costear sus estudios y su manutención, trabajó como acompañante de lujo bajo el alias “Kelly” en sitios de escorts, ofreciendo compañía a hombres de alto poder adquisitivo.

Fue en ese contexto que conoció a Marcos Kitano Matsunaga, heredero y ejecutivo del grupo alimentario Yoki, con quien inició un noviazgo que avanzó de manera rápida hacia el matrimonio.

Así, el libro de Campbell describe una relación marcada por el desbalance de poder, el rechazo de la familia de él hacia ella, dificultades para formar una familia y una historia de infidelidades que erosionó la confianza de la pareja.

Eventualmente, el crimen que dio origen al “Caso Yoki” ocurrió entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo del 2012, en el departamento del matrimonio en Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

De acuerdo con la reconstrucción judicial de Jusbrasil, tras confrontar a Marcos con pruebas reunidas por un investigador privado sobre una nueva infidelidad, la discusión escaló y Elize le disparó en la cabeza con una pistola.

Luego descuartizó el cuerpo, colocó los restos en maletas y los abandonó en áreas boscosas de Cotia, en la región metropolitana de São Paulo, donde serían hallados por las autoridades.

De esta forma, el caso se volvió uno de los crímenes más mediáticos de Brasil, recibiendo cobertura constante en televisión, portales de noticias y, más tarde, en libros y producciones audiovisuales.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Elize: Sombras de una mujer”:

¿CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL RECIBIÓ ELIZE MATSUNAGA?

El juicio de Elize Matsunaga tuvo lugar ante el Tribunal do Júri de São Paulo en diciembre del 2016, cuatro años después del asesinato.

El jurado la declaró culpable de homicidio calificado (por motivo torpe, imposibilidad de defensa de la víctima y medio cruel), además de destrucción y ocultación de cadáver.

Así, la sentencia original fijó una pena de 19 años, 11 meses y un día de prisión, resultado de la suma de los cargos por el homicidio y por los delitos conexos relacionados con el manejo del cuerpo.

Sin embargo, en el 2019, la Quinta Turma del Superior Tribunal de Justiça (STJ) revisó el caso y redujo la condena a 16 años y 3 meses, al considerar factores como su confesión y otros elementos jurídicos planteados en el recurso.

¿DÓNDE ESTÁ ELIZE MATSUNAGA EN LA ACTUALIDAD?

La situación actual de Elize ha cambiado de forma importante en los últimos años.

El pasado 30 de mayo del 2022, la Justicia de São Paulo le concedió el “livramento condicional”, una forma de libertad condicional que le permite cumplir el resto de la pena en régimen abierto, fuera de la prisión pero bajo reglas estrictas.

Entre esas condiciones se cuentan la obligación de trabajar en una ocupación lícita, comparecer regularmente ante la justicia y no abandonar la ciudad ni cambiar de domicilio sin autorización judicial.

Entonces, tras obtener el beneficio, Elize se mudó a Franca, en el interior del estado de São Paulo, donde medios como CNN Brasil la ubicaron trabajando como conductora en aplicaciones de transporte para varias empresas.

Con el tiempo, Correio Do Povo informó que pasó a desempeñarse como costurera mientras cumple la libertad condicional lejos de los focos mediáticos.

Lo que sí se mantiene es la distancia con su hija: tal como revela Folha de S.Paulo, desde el 2012, la guarda provisoria de la niña quedó en manos de los abuelos paternos, familia de Marcos Matsunaga, por decisión del Tribunal de Justiça de São Paulo.

Elize Matsunaga en una de las entrevistas exclusivas que concedió para la serie documental "Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen" (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

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