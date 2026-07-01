Ambientada seis años antes de los eventos de la primera película de “Legally Blond” (“Legalmente rubia” en español), “Elle” es una nueva serie de Amazon Prime Video que sigue a una Elle Woods adolescente que debe lidiar con problemas propios de la edad y adaptarse a un entorno en el que parece no encajar. Es decir, esta precuela se centra en cómo la protagonista forjó su icónica, ambiciosa y segura personalidad antes de llegar a la universidad. ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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“‘Elle’ captura la esencia, la confianza y el optimismo que convirtieron a Elle Woods en un icono cultural perdurable, al tiempo que ofrece al público una historia de madurez fresca y profundamente personal”, indicó Peter Friedlander, director global de televisión de Amazon MGM Studios.

Creada por Laura Kittrell y producida por Reese Witherspoon, “Elle: From the World of Legally Blonde” tiene como protagonista a Lexi Minetree. Mientras que June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Chandler Kinney, Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano y Zac Looker también son parte del reparto.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ELLE”

1. Lexi Minetree como Elle Woods

Lexi Minetree, que ha tenido papeles en series como “Law & Order: Special Victims Unit” y “Broken”, interpreta a Elle Woods, quien tiene la vida perfecta en Los Angeles hasta que su padres le informan que deben mudarse a Seattle. Desde el primer día Elle se siente fuera de lugar, así que hace todo lo posible por ser aceptada en su nueva escuela.

“Descubrir a Lexi Minetree y verla meterse en la piel de Elle ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. Creo que los temas de nuestra serie, como la bondad, la autenticidad y la confianza en uno mismo, resonarán profundamente tanto en los fans de las películas originales como en las nuevas audiencias”, dijo Reese Witherspoon.

Lexi Minetree da vida a Elle Woods en "Elle", la serie precuela de "Legalmente rubia", que se estrenó el 1 de julio de 2026 (Foto: Amazon Prime Video)

2. June Diane Raphael como Eva Woods

June Diane, que fue parte de producciones como “Burning Love”, “New Girl”, “Black Monday”, “Grace and Frankie”, “The Morning Show”, “The Disaster Artist”, “Freakier Friday” y “Weapons”, asume el papel de Eva Woods, la madre de Elle. Eva es descrita como una persona refinada y pragmática.

Lexi Minetree interpreta a Elle Woods y June Diane Raphael interpreta a Eva Woods en "Elle", la serie precuela de "Legalmente rubia" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Tom Everett Scott como Wyatt Woods

Tom Everett Scott, que participó en “Law & Order”, “Southland”, “13 Reasons Why”, “The Summer I Turned Pretty”, “That Thing You Do!” y “La La Land”, da vida a Wyatt Woods en “Elle: From the World of Legally Blonde”. Se trata del padre de Elle.

Tom Everett Scott como Wyatt Woods, Lexi Minetree como Elle Woods y June Diane Raphael como Eva Woods en una escena de "Elle", la serie precuela de "Legalmente rubia" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Chandler Kinney como Kimberly

Chandler Kinney, que fue parte de “Gortimer Gibbon’s Life on Normal Street”, “Lethal Weapon”, “Pretty Little Liars: Original Sin” y la franquicia “Zombies”, interpreta a Kimberly, una nueva compañera de escuela de Elle. La protagonista intenta acercarse, pero Kimberly no parece dispuesta a ofrecer su amistad.

Lexi Minetree asume el rol de Elle Woods y Chandler Kinney asume el rol de Kimberly en "Elle", la serie precuela de "Legalmente rubia" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Jacob Moskovitz como Miles

Jacob Moskovitz, que ha participado como actor invitado en series policiacas como “Chicago PD”, “FBI: International” y “Magnum PI”, asume el rol de Miles, el atleta estrella de la escuela de Elle.

Jacob Moskovitz da vida a Miles y Lexi Minetree da vida a Elle Woods en "Elle", la serie precuela de "Legalmente rubia" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Elle: From the World of Legally Blonde”:

Gabrielle Policano como Liz

Zac Looker como Dustin

Jessica Belkin como Madison

Logan Shroyer como Josh

Amy Pietz como Donna

Lisa Yamada como Amber

Chloe Wepper como Ms. Burke

David Burtka como Chad

Brad Harder

Kayla Maisonet como Tiffany

James Van Der Beek como Dean Wilson

¿DE QUÉ TRATA “ELLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “antes de ser un pez fuera del agua en Harvard, en 1995, Elle Woods fue un pez en las aguas tumultuosas de la preparatoria donde se enfrenta a amistades complicadas, un romance prohibido y elecciones cuestionables de moda. En este inesperado capítulo de su adolescencia, descubrimos las experiencias que convirtieron a Elle en la icónica mujer que conocemos y amamos.”

¿CÓMO VER “ELLE”?

“Elle” está disponible en Amazon Prime Video desde el 1 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la serie precuela de “Legalmente rubia” (“Legally Blonde”) solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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