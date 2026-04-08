Cuando un huracán de categoría 5 azota un pueblo costero, los residentes deben luchar por sobrevivir no solo a la inundación, la devastación y el caos, también a algo mucho más aterrador: tiburones hambrientos en “Embestida” (“Thrash” en su idioma original), película de Netflix dirigida y escrita por Tommy Wirkola, y que sigue a varios grupos, incluyendo una mujer embarazada que está atrapada en su automóvil y un investigador marino que intenta coordinar rescates. ¿Quienes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La fotografía principal de este thriller de supervivencia y terror comenzó en Australia, con Matthew Weston fue el director de fotografía. El prometedor largometraje es una mezcla de cine de catástrofes con horror sangriento, calificada con “R” por su violencia y escenas de alto riesgo.

Phoebe Dynevor, Whitney Peak, Djimon Hounsou, Alyla Browne y Stacy Clausen lideran el reparto de “Embestida”, que también cuenta con las actuaciones de Costa D’Angelo, Matt Nable, Elijah Ungvary, Andrew Lees, Amy Mathews, Gemma Dart, Dante Ubaldi, Jon Prasida, Sian Luxford, Sami Afuni y Akosia Sabet.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EMBESTIDA”

1. Phoebe Dynevor como Lisa Fields

Phoebe Dynevor, actriz británica conocida por su papel de Daphne en el drama de época de Netflix “Bridgerton” y por series como “Ten Percent”, “Bank of Dave”, “Fair Play” y “Inheritance”, asume el papel de Lisa Fields, una mujer embarazada que queda atrapada en su automóvil cuando el pueblo se inunda. Aunque logra escapar, aún debe sobrevivir a los tiburones y asegurar que su bebé no sufra daño alguno.

Phoebe Dynevor asume el rol principal de "Embestida", donde interpreta a Lisa Fields, una mujer embarazada atrapada en un automóvil en medio del huracán (Foto: Netflix)

2. Whitney Peak como Dakota Edwards

Whitney Peak, actriz canadiense nacida en Uganda reconocida por protagonizar la serie “Gossip Girl” de HBO Max en 2021, y por su participación en producciones como “Legends of Tomorrow”, “Chilling Adventures of Sabrina”, “iZombie”, “Home Before Dark” y “Hocus Pocus 2”, da vida a Dakota Edwards, una joven escéptica que ignora las advertencias de su padre. Tras el desastre, intenta sobrevivir.

Whitney Peak interpreta a Dakota Edwards, la hija de Dale que utiliza las armas a su alcance para enfrentar a los tiburones, en una escena de la película "Embestida" (Foto: Netflix)

3. Djimon Hounsou como Dale Edwards

Djimon Hounsou, conocido por participar en películas como “Gladiator”, “La isla”, “Diamantes de sangre”, “In America”, La Tempestad”, “Elephant White”, “Guardianes de la galaxia”, “Furious 7”, “Exorcismo en el Vaticano”, “Aquaman”, “Shazam!”, “Capitana Marvel” y “A Quiet Place Part II”, interpreta a Dale Edwards, un investigador marino que ayuda a los supervivientes.

Djimon Hounsou interpreta a Dale y Whitney Peak interpreta a Dakota Edwards en la película "Embestida", dirigida por Tommy Wirkola (Foto: Netflix)

4. Alyla Browne como Dee Olsen

Alyla Browne, actriz australiana-estoniana conocida por interpretar a la joven Furiosa en la película “Furiosa: A Mad Max Saga” y a Maria Robotnik en la película “Sonic the Hedgehog”, asume el rol de Dee Olsen en “Thrash”. Se trata de una joven que juega en el lago antes de que se desate la tragedia.

Alyla Browne da vida a Dee Olsen, quien intenta sobrevivir junto a sus hermanos, en la película de suspenso y supervivencia "Embestida" (Foto: Netflix)

5. Stacy Clausen como Ron Olsen

Stacy Clausen, que fue parte de series como “Preacher”, “Fires”, “Crazy Fun Park”, “Scrublands” y “High Country”, se encarga de interpretar a Ron Olsen, quien incluso bromea mientras nada con sus hermanos de acogida en el lago antes de la inundación.

Alyla Browne, Stacy Clausen, and Dante Ubaldi interpretan a los hermanos de acogida en la película de suspenso y supervivencia "Embestida" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Thrash”:

Costa D’Angelo

Matt Nable

Elijah Ungvary como Scott

Andrew Lees

Amy Mathews como Rachel Olson

Gemma Dart como Janet

Dante Ubaldi como Will Olsen

Jon Prasida como Keith

Sian Luxford como Diane Rialto

Sami Afuni como Doug

Akosia Sabet

¿DE QUÉ TRATA “EMBESTIDA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Thrash”, “un huracán de categoría cinco arrasa una ciudad costera y la sume en el caos absoluto. Sin embargo, la subida del nivel del mar trae consigo algo más peligroso: tiburones hambrientos.”

¿CÓMO VER “EMBESTIDA”?

“Embestida” se estrenará el viernes 10 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso y supervivencia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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