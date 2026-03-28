Después de los cinco emotivos e impactantes capítulos de “Emergencia radiactiva” (“Radioactive Emergency” en inglés), que está el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo, probablemente buscas series similares a producción brasileña de Netflix que recrea uno de los episodios más significativos de la reciente historia brasileña: el accidente de cesio-137 ocurrido en Goiânia en 1987. Sin duda, la primera opción es el exitoso drama de HBO, “Chernobyl”, pero no es la única serie sobre desastres nucleares que puedes ver este fin de semana.

La miniserie está dirigida por Fernando Coimbra, con codirección de Iberê Carvalho, se centra en la desesperada carrera contra el tiempo de médicos y científicos para contener la radiación del cesio-137, que empieza cuando se abre un aparato de radioterapia en un desguace. La producción de Netflix también se enfoca en los héroes anónimos cuyos esfuerzos movilizaron al país para evitar un escenario aún peor.

“Emergencia radiactiva”, producida por Caio Gullane y Fabiano Gullane, y escrita por Gustavo Lipsztein, Rafael Spínola, Fernando Coimbra, Stephanie Degreas y Fernando Garrido, cuenta con las actuaciones de Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Tuca Andrada, Bukassa Kabengele, Ana Costa, Alan Rocha, Marina Merlino, William Costa, Antonio Saboia, Luiz Bertazzo, Clarissa Kiste y Douglas Simon, Leandra Leal y Emílio de Mello.

LAS SERIES SOBRE DESASTRES NUCLEARES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “EMERGENCIA RADIACTIVA”

1. Chernobyl

Con un reparto encabezado por Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson, “Chernobyl” es un drama de HBO creado y escrito por Craig Mazin, dirigido por Johan Renck y que retrata el desastre nuclear de Chernóbil de abril de 1986 y los esfuerzos de limpieza sin precedentes que siguieron.

En cinco episodios, reconstruye las horas previas a la explosión, los esfuerzos de bomberos y trabajadores, y las dramáticas consecuencias de la radiación.

Sinopsis: “Esta miniserie sigue la historia del peor accidente causado por el hombre en la historia: el desastre de la central nuclear de Chernóbil.”

Adam Nagaitis interpretó a Vasili Ignatenko, un bombero de Pripyat y el primero en responder al incendio de Chernobyl (Foto: HBO)

2. The Days

Dirigida por Masaki Nishiura y Hideo Nakata, “The Days” es una serie dramática que se centra en el desastre nuclear de Fukushima Daiichi ocurrido tras el terremoto y tsunami de 2011 en Japón. Los ocho episodios de la serie, que se estrenó el 1 de junio de 2023, se enfoca en los intensos siete días de crisis, la lucha de los trabajadores y la respuesta del gobierno ante la amenaza invisible.

Sinopsis: “Para algunos son culpables, para otros son héroes. Los implicados en la central nuclear de Fukushima enfrentan una amenaza mortal e invisible: una catástrofe sin precedentes.”

3. Accidente nuclear

“Meltdown: Three Mile Island” es una miniserie documental que relata el accidente de la central nuclear Three Mile Island en Pensilvania, Estados Unidos, ocurrido en 1979. En los cuatro episodios se combinan entrevistas con personas reales involucradas con recreaciones dramáticas de los eventos, además se examinan las medidas de seguridad fallidas, la información que se ocultó y el impacto en la comunidad.

Sinopsis: “Gente conocedora del tema relata los eventos, las controversias y el persistente impacto del accidente en la planta nuclear Three Mile Island en Pensilvania.”

La miniserie documental "Accidente nuclear" utiliza imágenes de archivo, entrevistas y recreaciones para analizar el accidente en la planta nuclear Three Mile Island en Pensilvania (Foto: Netflix)

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