“Emergencia radiactiva” es el drama brasileño que sigue la desesperada lucha de médicos y físicos por contener un desastre radiológico y salvar miles de vidas, luego de que los pobladores de un municipio se vieran expuestos a material nuclear altamente peligroso. Como esta producción se basa en un caso real y reconstruye uno de los peores incidentes radiológicos de América Latina, te contamos la verdadera historia detrás de esta miniserie de cinco episodios que ya está disponible en Netflix.

Más de 110 mil personas examinadas, cuatro muertes confirmadas y una ciudad marcada para siempre por el cesio‑137 (Foto: Gullane Pictures)

EL HECHO REAL EN EL QUE SE BASÓ “EMERGENCIA RADIACTIVA”

“Emergencia radiactiva” se inspira en la historia real de los años 80 en Goiânia, cuando un accidente radiactivo puso en riesgo la vida de miles de personas.

El hallazgo de un elemento desconocido

La tragedia comenzó en 1987, en Goiânia, cuando dos recicladores de basura entraron a una clínica abandonada y se toparon con una máquina de radioterapia que, pensando que tenía valor, se llevaron para ofrecerla a un chatarrero. Cuando la desarmaron hallaron dentro del equipo un cilindro que emitía un brillo azul hipnótico: eran 19 gramos de cesio‑137, algo que desconocían por completo.

Un error garrafal

Fascinados, llegaron incluso a untarse el polvo luminoso en la piel para celebrar el carnaval, sin imaginar el enorme riesgo al que se exponían. Poco después, los vecinos empezaron a sufrir diversos malestares, y fue la esposa del chatarrero quien relacionó el misterioso material brillante con los problemas de salud que afectaban a la comunidad, incluida ella misma y su sobrina de seis años.

Se trataba de un elemento tóxico muy peligroso

Alertado por lo que ocurría, contactaron al físico Walter Mendes Ferreira, quien comenzó a analizar el caso y advirtió sobre la enorme peligrosidad del material. A partir de sus hallazgos intervino la Comisión Brasileña de Energía Nuclear y, aunque al inicio se intentó manejar la situación con discreción, la magnitud del incidente pronto se hizo pública.

Los daños que causó en las personas

En total se evaluó a unas 110,000 personas, de las cuales cerca de 250 presentaron contaminación y cuatro fallecieron: entre las víctimas mortales estaban la esposa del chatarrero y su sobrina de seis años, pero no el propio recolector de basura ni sus compañeros que habían encontrado la máquina.

Se lleva el caso a la vía judicial

Cinco responsables vinculados a la clínica que dejó abandonado el equipo recibieron condenas de tres años y dos meses por su actuación negligente, penas que finalmente se cumplieron mediante trabajo comunitario.

Ana Costa como Antônia y Bukassa Kabengele como Evenildo en la miniserie brasileña "Emergencia radiactiva" (Foto: Netflix)

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