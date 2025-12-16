Después de mudarse a Roma para encargarse de la nueva oficina de la Agence Grateau, Emily Cooper (Lily Collins) enfrenta a nuevos desafíos profesionales y sentimentales en la quinta temporada de “Emily in Paris”, popular serie de Netflix creada por Darren Star. Aunque las ideas de la ejecutiva de marketing no causan el impacto deseado, ella busca la manera de recuperar el control, no obstante, surgen más problemas en el trabajo y en el amor. ¿Su romance con el con el heredero italiano de cachemira, Marcello (Eugenio Franceschini), continuará?

Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Eugenio Franceschini, Paul Forman, William Abadie, Arnaud Binard y Thalia Besson conforman el reparto principal de la quinta entrega. Pero ¿quién es quién?

Darren Star señaló que, gracias a la brillantez de todos los actores, “Emily in Paris” cuenta con un elenco realmente completo. “Tenemos un elenco fantástico y queremos darles oportunidades a todos”, aseguró a Tudum. “Nos encanta pensar con los personajes para que la serie sea más grande, rica y profunda”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”

1. Lily Collins como Emily Cooper

Lily Collins, recordada por su participación en producciones como “The Blind Side”, “Mirror Mirror” y “Mank”, retoma el papel de Emily Cooper, la joven ejecutiva de marketing en en la quinta temporada se convierte en la jefe de la sucursal italiana de Agence Grateau. Marcello la acompaña en esta nueva aventura.

“Siguió su corazón y se fue a una nueva ciudad en busca de nuevas experiencias”, señaló Collins a Netflix. “Lo que comenzó como un viaje rápido se convirtió poco a poco en algo que superó con creces sus expectativas”.

Lily Collins vuelve a interpretar a Emily Cooper en la temporada 5 de "Emily in Paris", donde se muda a Roma para vivir una nueva aventura (Foto: Netflix)

2. Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau

Philippine Leroy-Beaulieu, que fue parte de “Call My Agent!”, “Two Brothers” y “Agathe Koltès”, vuelve a interpretar a Sylvie Grateau, la dueña de Agence Grateau. Mientras lidia con su propia agencia de marketing, Sylvie también mantiene una vida amorosa activa, y a menudo caótica.

Philippine Leroy-Beaulieu retoma el rol de Sylvie Grateau en la temporada 5 de "Emily in Paris", donde enfrenta nuevos retos (Foto: Netflix)

3. Ashley Park como Mindy Chen

Ashley Park, que apareció en “Mean Girls” y “Only Murders in the Building”, da vida a Mindy Chen en la quinta temporada de “Emily in Paris”. Se trata de la mejor amiga de Emily que en los nuevos episodios aún persigue su sueño de triunfar en el mundo del espectáculo.

“La relación entre Emily y Mindy es preciosa”, explicó Collins. “Cada año, hemos visto crecer y fortalecer su amistad... Se aman profundamente y siempre están ahí la una para la otra”.

Mindy Chen (Ashley Park) viaja Roma para visitar a su amiga en la temporada 5 de la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

4. Lucas Bravo como Gabriel

Lucas Bravo, que participó en producciones como “Mrs. Harris Goes to Paris” y “Ticket to Paradise”, regresa como Gabriel, el talentoso chef que Emily dejó en París. En la quinta temporada, viaja a Roma con la esperanza de un reencuentro.

Lucas Bravo retorna como el chef Gabriel en la quinta temporada de "Emily in Paris", donde busca un reencuentro con su ex (Foto: Netflix)

5. Lucien Laviscount como Alfie

Lucien Laviscount, que fue parte de “Grange Hill”, “Coronation Street” y “Scream Queens”, retoma el rol de Alfie, el banquero británico que Emily conoce en clase de francés en la segunda temporada. En los nuevos capítulos, empezará un inesperado romance con Mindy.

Alfie (Lucien Laviscount) encuentra un nuevo amor en la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 5 de “Emily in Paris”:

Samuel Arnold como Julien

Bruno Gouery como Luc

Eugenio Franceschini como Marcello

Paul Forman como Nicolas de Léon

William Abadie como Antoine Lambert

Arnaud Binard como Laurent G

Thalia Besson como Geneviève

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la quinta temporada de “Emily in Paris”, “Emily, a la que han nombrado responsable de la Agence Grateau en Roma, se enfrenta a desafíos profesionales y sentimentales mientras aprende a moverse por una ciudad nueva. Sin embargo, cuando todo parece encajar, una mala decisión en el trabajo desata un efecto dominó que sacude su vida personal y profesional.

En un intento de recuperar la estabilidad, se apoya en su estilo de vida francés hasta que un gran secreto pone en peligro una de sus relaciones más estrechas. Emily aborda el conflicto con honestidad y sale del problema con vínculos más profundos, una visión más clara y una mayor predisposición a abrazar nuevas posibilidades.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

La quinta temporada de “Emily in Paris” se estrenará el jueves 18 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

