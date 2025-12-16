La actriz británicoestadounidense Lily Collins asume el rol protagonista de Emily Cooper a lo largo de las cinco temporadas de la serie de romance y comedia "Emily in Paris" (Foto: Netflix)
Carla Ocaña
Si eres de aquellos que aman la serie “Emily in Paris” (en español: "Emily en París“), te tengo excelentes noticias. Y es que la producción regresa a con su esperada temporada 5, la cual presenta un giro en la historia de Emily Cooper: nuestra protagonista se traslada de París a Roma. Así, ¿sabes cuándo, a qué hora y cómo ver los nuevos episodios del show televisivo? Pues, te invito a descubrirlo en esta nota.

Vale precisar que, como directora de la Agence Grateau Rome, ahora Emily se enfrenta a retos profesionales y sentimentales mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad.

Sin embargo, justo cuando todo parece encajar, una idea de trabajo sale mal y las consecuencias se traducen en desengaños amorosos y reveses profesionales.

Entonces, en busca de estabilidad, la joven se refugia en su estilo de vida francés... hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas.

Frente a esto, nuestra protagonista tratará de salir adelante con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a aceptar nuevas posibilidades.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Emily in Paris” - Temporada 5:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EMILY IN PARIS” - TEMPORADA 5?

La quinta entrega de la serie de Netflix se estrena el jueves 18 de diciembre del 2025, que te recomiendo anotar en tu agenda.

Cabe resaltar que esta tanda de episodios regresa al formato tradicional de la ficción, estrenando los 10 capítulos el mismo día (a diferencia de la cuarta temporada, que se dividió en dos partes).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “EMILY IN PARIS” - TEMPORADA 5?

El lanzamiento de la temporada 5 de “Emily in Paris” es simultáneo en todo el mundo. Así, para los espectadores en Estados Unidos, se sigue esta programación:

Zona horariaHora
Hora del Pacífico (PT)12:00 a.m. del 18 de diciembre
Hora de las Montañas (MT)1:00 a.m. del 18 de diciembre
Hora Central (CT)2:00 a.m. del 18 de diciembre
Hora del Este (ET)3:00 a.m. del 18 de diciembre

Por otro lado, a nivel internacional, estos son los horarios según el país en el que te encuentres:

PaísesHorario
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m. del 18 de diciembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m. del 18 de diciembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m. del 18 de diciembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m. del 18 de diciembre
España9:00 a.m. del 18 de diciembre

¿CÓMO VER “EMILY IN PARIS” - TEMPORADA 5?

Tal como te puedes imaginar, “Emily in Paris” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la quinta temporada del show televisivo, asegúrate de contar con

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
  • Premium: US$24.99 al mes
Philippine Leroy-Beaulieu interpreta a Sylvie Grateau en la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)
Philippine Leroy-Beaulieu interpreta a Sylvie Grateau en la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

