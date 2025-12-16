Si eres de aquellos que aman la serie “Emily in Paris” (en español: "Emily en París“), te tengo excelentes noticias. Y es que la producción regresa a Netflix con su esperada temporada 5, la cual presenta un giro en la historia de Emily Cooper: nuestra protagonista se traslada de París a Roma. Así, ¿sabes cuándo, a qué hora y cómo ver los nuevos episodios del show televisivo? Pues, te invito a descubrirlo en esta nota.

Vale precisar que, como directora de la Agence Grateau Rome, ahora Emily se enfrenta a retos profesionales y sentimentales mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad.

Sin embargo, justo cuando todo parece encajar, una idea de trabajo sale mal y las consecuencias se traducen en desengaños amorosos y reveses profesionales.

Entonces, en busca de estabilidad, la joven se refugia en su estilo de vida francés... hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas.

Frente a esto, nuestra protagonista tratará de salir adelante con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a aceptar nuevas posibilidades.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Emily in Paris” - Temporada 5:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EMILY IN PARIS” - TEMPORADA 5?

La quinta entrega de la serie de Netflix se estrena el jueves 18 de diciembre del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Cabe resaltar que esta tanda de episodios regresa al formato tradicional de la ficción, estrenando los 10 capítulos el mismo día (a diferencia de la cuarta temporada, que se dividió en dos partes).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “EMILY IN PARIS” - TEMPORADA 5?

El lanzamiento de la temporada 5 de “Emily in Paris” es simultáneo en todo el mundo. Así, para los espectadores en Estados Unidos, se sigue esta programación:

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 12:00 a.m. del 18 de diciembre Hora de las Montañas (MT) 1:00 a.m. del 18 de diciembre Hora Central (CT) 2:00 a.m. del 18 de diciembre Hora del Este (ET) 3:00 a.m. del 18 de diciembre

Por otro lado, a nivel internacional, estos son los horarios según el país en el que te encuentres:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del 18 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del 18 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del 18 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del 18 de diciembre España 9:00 a.m. del 18 de diciembre

¿CÓMO VER “EMILY IN PARIS” - TEMPORADA 5?

Tal como te puedes imaginar, “Emily in Paris” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la quinta temporada del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

Philippine Leroy-Beaulieu interpreta a Sylvie Grateau en la serie "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

