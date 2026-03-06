Un matrimonio de conveniencia une a Fan Chang Yu (Tian Xi Wei), hija de un carnicero, y Xie Zheng (Zhang Ling He), un noble caído en desgracia, en “En busca de la perfección” (“Pursuit of Jade” en inglés y “Zhu yu” en su idioma original). Ella desea convertirse en la cabeza de familia y él necesita pasar de incógnito para continuar con su venganza. Aunque la guerra los separa, se reúnen en el campo de batalla y unen fuerzas para descubrir la verdad. ¿Cuántos episodios tiene la primera temporada de la nueva serie china que llega a Netflix? ¿Cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.
El drama romántico dirigido por Zeng Qing Jie a partir del guion de Zou Yue, Jin Zi y Zeng Zhen se estrenó originalmente el 6 de marzo de 2026 en las plataformas iQiyi y Tencent Video y se emitirá de lunes a domingo. Pero también estará disponible en la plataforma de streaming de la N roja, prácticamente en las mismas fechas.
Zhang Ling He y Tian Xi Wei son los protagonistas de “En busca de la perfección”, que también cuenta con las actuaciones de Ren Hao, Kong Xue Er, Deng Kai, Li Qing, Yu Zhong Li, Liu Lin, Yan Yi Kuan, Yue Yang, Du Chun, Tan Kai, Mao Lin Lin, Ye Zu Xin, Yu Yang, Li Jian Yi y Lily Tien.
¿CÓMO VER “EN BUSCA DE LA PERFECCIÓN”?
Los cinco primeros episodios de “En busca de la perfección” se estrenaron el viernes 6 de marzo de 2026 en Netflix. Mientras que el resto de capítulos se estrenará en los siguientes días hasta el 30 de marzo.
Por lo tanto, para ver la nueva serie china solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “EN BUSCA DE LA PERFECCIÓN”?
La primera temporada de “En busca de la perfección” tiene 40 episodios, de una duración aproximada de 45 minutos.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “EN BUSCA DE LA PERFECCIÓN”
- Episodio 1: 6 de marzo de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 2: 6 de marzo de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 3: 6 de marzo de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 4: 6 de marzo de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 5: 6 de marzo de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 6: 7 de marzo de 2026
- Episodio 7: 7 de marzo de 2026
- Episodio 8: 8 de marzo de 2026
- Episodio 9: 8 de marzo de 2026
- Episodio 10: 9 de marzo de 2026
- Episodio 11: 9 de marzo de 2026
- Episodio 12: 10 de marzo de 2026
- Episodio 13: 10 de marzo de 2026
- Episodio 14: 11 de marzo de 2026
- Episodio 15: 11 de marzo de 2026
- Episodio 16: 12 de marzo de 2026
- Episodio 17: 12 de marzo de 2026
- Episodio 18: 13 de marzo de 2026
- Episodio 19: 13 de marzo de 2026
- Episodio 20: 14 de marzo de 2026
- Episodio 21: 14 de marzo de 2026
- Episodio 22: 15 de marzo de 2026
- Episodio 23: 15 de marzo de 2026
- Episodio 24: 16 de marzo de 2026
- Episodio 25: 17 de marzo de 2026
- Episodio 26: 18 de marzo de 2026
- Episodio 27: 19 de marzo de 2026
- Episodio 28: 20 de marzo de 2026
- Episodio 29: 21 de marzo de 2026
- Episodio 30: 21 de marzo de 2026
- Episodio 31: 22 de marzo de 2026
- Episodio 32: 22 de marzo de 2026
- Episodio 33: 23 de marzo de 2026
- Episodio 34: 24 de marzo de 2026
- Episodio 35: 25 de marzo de 2026
- Episodio 36: 26 de marzo de 2026
- Episodio 37: 27 de marzo de 2026
- Episodio 38: 28 de marzo de 2026
- Episodio 39: 29 de marzo de 2026
- Episodio 40: 30 de marzo de 2026
TRÁILER DE “PURSUIT OF JADE”
¿DE QUÉ TRATA “EN BUSCA DE LA PERFECCIÓN”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Pursuit of Jade”, “una mujer humilde se casa con un noble caído en desgracia para proteger a su familia. Pero cuando surge el amor verdadero, ella permanece a su lado incluso durante la guerra.”
ACTORES Y PERSONAJES DE “EN BUSCA DE LA PERFECCIÓN”
- Zhang Ling He como Xie Zheng
- Tian Xi Wei como Fan Chang Yu
- Ren Hao como Li Huai An
- Kong Xue Er como Yu Qian Qian
- Deng Kai como Qi Min
- Li Qing como Gongsun Yin
- Yu Zhong Li como Qi Shu
- Liu Lin como Madame Zhao
- Yan Yi Kuan como Wei Yan
- Yue Yang como Tío Zhao
- Du Chun como Jefe de policía Wang
- Tan Kai
- Mao Lin Lin como madre de Xie Zheng
- Ye Zu Xin como Príncipe heredero Cheng De
- Yu Yang
- Li Jian Yi
- Lily Tien
- Kou Zhan Wen
- Fu Miao
- Lu Yong como He Jing Yuan
- Yuan Ran
- Wang Jiu Sheng
- Gao Qing Chen como Man Di
- Jia Ni
- Jin Jia
- Ma Yue
- Lin Mu Ran como Sui Yuan Qing
- Lin Si Yi
- He Chang Xi como Song Yan
- Shang Qi
- Li Dian Zun como Jin Ye
- Guan Yun Peng como Qi Sheng
- Guan Zi Jing
- Zhang Shu Lun como Xie Wu
- Li Yu Wei como Xie Qi
- Xiang Xia como Magistrado Cui
- Han Hao Tian como Zhuo Ran
- Wang Ting Wen como Jian Jia
- Cao Yan Ning
- Wu Jia Jun como Yu Bao Er
- Yang He Wen
- Zhong Ling Er como Qi Rong Yin
- Ning Xiao Hua como Guo Da Li
- Pang Jing como Tendero Luo
- Zhang Yi Xin
- Jia Shu Yi
- Zhao Xi Ru
- Zhan Xiao Nan como Madame Wei
