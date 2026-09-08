Netflix vuelve a poner los ojos en las producciones con la marca Colombia y esta vez lo hace con una peculiar propuesta que se presenta como un thriller médico de formato breve (con episodios de entre uno y cinco minutos). Se trata de “En coma”, la serie que promete una maratón asegurada gracias a su ritmo acelerado y a su mezcla de suspenso con toques sobrenaturales. Así, si te gustaría saber quién interpreta a quién en la ficción, esta guía del elenco es para ti. ¡Conoce a cada uno de los actores y personajes del show televisivo!

Vale precisar que la serie se estrena el viernes 11 de septiembre del 2026 y narra la historia de una mujer que queda en un estado de coma irreversible.

Entonces, mientras su cuerpo permanece en una camilla de hospital, un enfermero capaz de comunicarse con quienes están suspendidos entre la vida y la muerte, se convierte en su única esperanza.

Antes de continuar, mira el tráiler de “En coma”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EN COMA”?

1. Rami Herrera como Anabel Roldán

Empiezo la lista con la protagonista de la serie de Netflix: Anabel Roldán, la ejecutiva que queda hospitalizada e inmóvil tras un violento incidente.

Y si bien su cuerpo no responde, su conciencia sí, y desde esa condición debe encontrar la manera de sobrevivir a una red de tráfico de órganos que la tiene en la mira.

La actriz detrás del personaje es la colombiana Rami Herrera, reconocida por su trabajo previo en “La sustituta”, “Medusa” “Distrito Salvaje” y “La ley del corazón”.

Rami Herrera como Anabel en una escena de la serie colombiana "En coma" (Foto: CMO Producciones / Netflix)

2. Jerónimo Cantillo como Rafael

Rafael, por su parte, es el enfermero con la capacidad de escuchar a los muertos y de comunicarse con quienes están suspendidos entre la vida y la muerte, lo que lo convierte en el único puente posible con Anabel y en su principal defensa frente a quienes quieren su corazón.

Él está interpretado por Jerónimo Cantillo, a quien también hemos visto en producciones como “Aníbal Sensación Velásquez”, “Verdad oculta”, “Rebelde” y “Pasión de gavilanes”.

Jerónimo Cantillo como Rafael en una escena de la serie colombiana "En coma" (Foto: CMO Producciones / Netflix)

3. Paola Moreno como Lucía

Lucía es otro personaje del elenco principal de “En coma”.

La artista que asume este rol es Paola Moreno, famosa por su participación en “Te la dedico”, “La ley del corazón”, “Manual para ninjas” y “La nieta elegida”.

Paola Moreno como Lucía en una escena de la serie colombiana "En coma" (Foto: CMO Producciones / Netflix)

4. Julián Trujillo

Por otro lado, Julián Trujillo también forma parte de este elenco.

Él acumula más de una década en la televisión colombiana y es recordado por proyectos como “Enfermeras”, “Sala de urgencias”, “Déjà Vu” y “Perfil falso”.

El actor Julián Trujillo en una escena de la serie colombiana "En coma" (Foto: CMO Producciones / Netflix)

Otros actores de “En coma”:

5. Marcela Carvajal

6. Leonardo Acosta

7. Susana Torres

8. Giulia Mantovani

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