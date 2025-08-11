Si te gustó “El marginal”, no te puedes perder su spin-off: “En el barro” (en inglés: “In the Mud”), el cual llega a Netflix el jueves 14 de agosto del 2025. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la nueva producción? Pues, en las siguientes líneas, te cuento quién es quién en esta serie derivada. ¡Presta atención!

Vale precisar que el show televisivo nos sumerge en la historia de un grupo de condenadas -sin historia previa en el mundo carcelario- que viven una situación límite que las unirá para siempre.

De esta manera, la ficción relata la transformación de unas detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario y con el desafío de conseguir su propio lugar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “En el barro”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EN EL BARRO”?

1. Ana Garibaldi como Gladys Guerra

Empiezo la guía de reparto de la serie de Netflix con la protagonista: Gladys Guerra, la viuda de Mario Borges (personaje al que conocimos en “El marginal”). Tras intentar realizar un secuestro fallido, ella cae presa en una cárcel de máxima seguridad.

La actriz que la interpreta es Ana Garibaldi, a quien también hemos visto en producciones como "La sudestada“, ”Acusada" y "Cuando brillan las estrellas“.

Ana Garibaldi como Gladys Guerra en una escena de la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

2. Valentina Zenere como Marina Delorsi

Marina Delorsi es una mujer acusada de homicidio premeditado y, desde la cárcel, intentará demostrar su inocencia.

El rol está a cargo de Valentina Zenere, reconocida por: "Nahir“, ”Élite" y "Soy Luna“, entre otros proyectos.

Valentina Zenere como Marina Delorsi en una escena de la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

3. Lorena Vega como “La Zurda”

“La Zurda” llegó a prisión tras una denuncia por trata. Allí, ella lidera un sector y desafía a su antigua protectora en la lucha por el poder.

La actriz que le da vida al personaje es Lorena Vega, también integrante de los elencos de "Envidiosa“, ”La muerte no existe y el amor tampoco" y "El fin del amor“.

Lorena Vega como “La Zurda” en el póster individual de su personaje de la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

4. Carolina Ramírez como Yael Rubial

Yael Rubial es una madre soltera colombiana que soñaba con una vida mejor para su hija, pero fue atrapada en el aeropuerto con el cuerpo cargado de drogas.

Carolina Ramírez como Yael Rubial en el póster individual de su personaje de la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

5. Ana Rujas como Amparo “La Gallega” Vilches

Amparo “La Gallega” Vilches es una española de clase alta que abandonó todo por amor a un criminal. Tras ser traicionada y recapturada, ella llega a prisión.

Ana Rujas como Amparo “La Gallega” Vilches en una escena de la serie "En el barro" (Foto: Netflix) / Consuelo Oppizzi / Netflix

Otros actores y personajes de “En el barro”:

6. Rita Cortese como Cecilia Moranzón

7. Marcelo Subiotto como Soriano

8. Camila Peralta como Soledad “Solita” Rodríguez

9. Erika de Sautu Riestra como Olga Giuliani

10. Martín Rodríguez como Alan

11. Carla Pandolfi como Selva

12. Payuca Del Pueblo como Coca

13. Tatiana Glikman como “La China”

14. Adriana Ferrer como Elba

15. Ana Paula Buljubasich como Noelia Conde

16. Germán de Silva como Daniel

17. Santiago Caamaño como Rubén

18. Juana Molina como “Piquito”

19. María Becerra como Cleo

20. Juan Minujín como Miguel “Pastor” Palacios

21. Maite Lanata como Luna Lunati

22. Gerardo Romano como Sergio Antín

23. Jorge Lorenzo como Capace

24. Alejandra Oliveras como “Roqui”

25. Silvina Sabater

26. Julieta Ruiz

27. Juan Gil Navarro

28. Justina Bustos

29. Cecilia Rossetto

30. Michel Noher

31. Andrea Bonelli

32. Pablo Rago

