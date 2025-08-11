Si te gustó “El marginal”, no te puedes perder su spin-off: “En el barro” (en inglés: “In the Mud”), el cual llega a Netflix el jueves 14 de agosto del 2025. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la nueva producción? Pues, en las siguientes líneas, te cuento quién es quién en esta serie derivada. ¡Presta atención!
Vale precisar que el show televisivo nos sumerge en la historia de un grupo de condenadas -sin historia previa en el mundo carcelario- que viven una situación límite que las unirá para siempre.
De esta manera, la ficción relata la transformación de unas detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario y con el desafío de conseguir su propio lugar.
Antes de continuar, mira el tráiler de “En el barro”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EN EL BARRO”?
1. Ana Garibaldi como Gladys Guerra
Empiezo la guía de reparto de la serie de Netflix con la protagonista: Gladys Guerra, la viuda de Mario Borges (personaje al que conocimos en “El marginal”). Tras intentar realizar un secuestro fallido, ella cae presa en una cárcel de máxima seguridad.
La actriz que la interpreta es Ana Garibaldi, a quien también hemos visto en producciones como "La sudestada“, ”Acusada" y "Cuando brillan las estrellas“.
2. Valentina Zenere como Marina Delorsi
Marina Delorsi es una mujer acusada de homicidio premeditado y, desde la cárcel, intentará demostrar su inocencia.
El rol está a cargo de Valentina Zenere, reconocida por: "Nahir“, ”Élite" y "Soy Luna“, entre otros proyectos.
3. Lorena Vega como “La Zurda”
“La Zurda” llegó a prisión tras una denuncia por trata. Allí, ella lidera un sector y desafía a su antigua protectora en la lucha por el poder.
La actriz que le da vida al personaje es Lorena Vega, también integrante de los elencos de "Envidiosa“, ”La muerte no existe y el amor tampoco" y "El fin del amor“.
4. Carolina Ramírez como Yael Rubial
Yael Rubial es una madre soltera colombiana que soñaba con una vida mejor para su hija, pero fue atrapada en el aeropuerto con el cuerpo cargado de drogas.
5. Ana Rujas como Amparo “La Gallega” Vilches
Amparo “La Gallega” Vilches es una española de clase alta que abandonó todo por amor a un criminal. Tras ser traicionada y recapturada, ella llega a prisión.
Otros actores y personajes de “En el barro”:
- 6. Rita Cortese como Cecilia Moranzón
- 7. Marcelo Subiotto como Soriano
- 8. Camila Peralta como Soledad “Solita” Rodríguez
- 9. Erika de Sautu Riestra como Olga Giuliani
- 10. Martín Rodríguez como Alan
- 11. Carla Pandolfi como Selva
- 12. Payuca Del Pueblo como Coca
- 13. Tatiana Glikman como “La China”
- 14. Adriana Ferrer como Elba
- 15. Ana Paula Buljubasich como Noelia Conde
- 16. Germán de Silva como Daniel
- 17. Santiago Caamaño como Rubén
- 18. Juana Molina como “Piquito”
- 19. María Becerra como Cleo
- 20. Juan Minujín como Miguel “Pastor” Palacios
- 21. Maite Lanata como Luna Lunati
- 22. Gerardo Romano como Sergio Antín
- 23. Jorge Lorenzo como Capace
- 24. Alejandra Oliveras como “Roqui”
- 25. Silvina Sabater
- 26. Julieta Ruiz
- 27. Juan Gil Navarro
- 28. Justina Bustos
- 29. Cecilia Rossetto
- 30. Michel Noher
- 31. Andrea Bonelli
- 32. Pablo Rago
