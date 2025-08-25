Brian Buley, actor emblemático de “El Marginal”, sorprendió al público argentino tras compartir su dura opinión sobre “En el Barro”, el carcelario spin-off que arrasa en Netflix. En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Buley explicó que vio el primer capítulo y, lejos de apasionarse, aseguró que no le gustó el tono y contenido de la nueva serie. Conoce cuáles fueron sus razones.

¿QUÉ DIJO BRIAN BULEY SOBRE EL SPIN-OFF “EN EL BARRO”?

“He visto el primer capítulo y con eso te digo todo. No es que la quiera tirar abajo pero a mí no me gustó porque yo di muchísimo para ”El Marginal" y formé parte de las cinco temporadas, y a esta serie le faltó mucho”, dijo sin filtro el actor Brian Buley al periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

El actor, recordado como Pedrito, se mostró sincero: “Me prometieron una serie y me dieron un telo”. En ese sentido detalló lo que considera los principales defectos de la nueva ficción. “Le faltó acción, tiroteos, piñas. Hay mucho sexo y poca historia. No hay un minuto que no estén meta y ponga. Un pibe adolescente la ve y no da”, explicó Buley, visibilizando un desencanto que también comparten otros integrantes del elenco original y parte del público.

Para Buley, los creadores debían priorizar otras temáticas: “Me hubiera gustado que se hable un poco más de temas de adentro, porque el que no conoce la cárcel piensa que es así como lo muestran, todo el día meta que meta, y no es así”.

"En el Barro", Valentina Zenere es Marina Delorsi, quien al entrar en la prisión se convierte en prostituta (Foto: Netflix) / Consuelo Oppizzi / Netflix

Contraste con “El Marginal”

La comparación entre “En el Barro” y “El Marginal” fue inevitable. Buley destaca que la serie original, creada por Sebastián Ortega, apostó por más realismo, crudeza y arcos dramáticos, mientras que el spin-off femenino de Netflix —según su visión— “se parece más a un hotel alojamiento que a una historia carcelaria auténtica”.

Esta apreciación encendió el debate entre los fans de ambas producciones, que discuten qué esperan del género y hasta dónde Netflix puede modificar la esencia de las ficciones argentinas para el mercado internacional.

Debate en las redes

Las opiniones de Buley generaron repercusión inmediata en redes sociales y medios. No pocos seguidores se sumaron al debate, coincidiendo en que a “En el Barro” le faltaba la dosis de acción y drama que caracterizaba a “El Marginal”. Otros, en cambio, valoran la perspectiva femenina y el giro estilístico, lo que confirma que la franquicia sigue dividiendo opiniones en el universo de las series carcelarias argentinas.

Brian Buley encarnó a "Pedrito" en “El Marginal" (Foto: Brian Buley / Instagram)

BRYAN BULEY LAMENTA NO HABER PARTICIPADO EN LA SERIE “EN EL BARRO”

El actor Bryan Buley, cuyo personaje en el “El Marginal” murió durante un incendio en la cárcel, considera que debieron participar más actores de la serie, incluso él: “Si tenía que disfrazarme de mina no hubiera tenido ningún problema, me hubiera encantado formar parte de esta gran serie”. Atribuye la decisión a cuestiones de producción y reemplazo de elenco, pero subraya que la nueva ficción carece del “sello” que se hizo famosa a la saga original.

Brian Buley no participó en “En el Barro” y aseguró que le dolió quedarse fuera del proyecto (Foto: Brian Buley / Instagram)

