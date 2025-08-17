Tras el exitoso estreno de la primera temporada de “En el barro” (en inglés: “In the Mud”), el spin-off de “El Marginal” ya prepara el lanzamiento de su segunda entrega. Y, por supuesto, esta viene cargada de novedades, entre las que destaca la inclusión al elenco de una polémica actriz argentina. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la serie de Netflix gira en torno a un grupo de mujeres, quienes se unen tras sobrevivir a un accidente durante su traslado al penal La Quebrada.

De esta manera, la ficción aborda temas como la supervivencia, las injusticias y las luchas de poder en el ámbito carcelario femenino.

Antes de continuar, mira el tráiler de “En el barro”:

¿QUIÉN ES LA POLÉMICA ACTRIZ QUE APARECERÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”?

A lo largo de la primera temporada de la serie, los seguidores más atentos de la producción notaron una llamativa ausencia. Y es que una figura del espectáculo argentino, quien había anunciado su presencia en el show televisivo, nunca apareció.

Se trata de María Eugenia “La China” Suárez, la polémica actriz que -previamente- compartió imágenes del detrás de cámaras de su personaje a través de las redes sociales.

En ese sentido, es lógico que muchos se pregunten qué ocurrió realmente con el papel de la pareja del futbolista Mauro Icardi en la serie “En el barro”.

Y si bien todavía no existe un anuncio oficial de Netflix que lo confirme, todo parece indicar que su personaje se habría reservado para la segunda temporada del espectáculo.

La China Suárez durante el rodaje de la temporada 2 de la serie argentina "En el barro" (Foto: @sangrejaponesa / Instagram)

¿A QUIÉN INTERPRETA LA CHINA SUÁREZ EN LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”?

En “En el barro”, se espera que “La China” Suárez interprete a Nicole, una ‘escort’ de alto perfil que acaba presa en La Quebrada y vive una fugaz relación con uno de los guardias carcelarios.

Para esto, ella adoptó un look poco glamuroso, con vestimenta deportiva, cejas rapadas y el cabello más oscuro.

Según La Nación, la intérprete dejó entrever que este rol representa un desafío actoral en su carrera: “Es un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo, se llama Nicole, pero no me dejan contar mucho. Voy a grabar en una cárcel y justo mi mayor miedo es ir presa”.

Entonces, con la incorporación de la China Suárez y otras sorpresas para los próximos episodios, parece que “En el barro” busca consolidarse como una de las series argentinas más vistas de Netflix.

La China Suárez como Nicole en el detrás de cámaras de la serie argentina "En el barro" de Netflix (Foto: @sangrejaponesa / Instagram)

