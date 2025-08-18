La serie argentina “En el barro” ha logrado captar la atención de la audiencia de la plataforma Netflix con sus historias de violencia, deseo y resiliencia, y, en especial, por una escena que desató reacciones de todo tipo: el apasionado beso y el juego sensual entre Marina (Valentina Zenere) y Cleo (María Becerra), sus personajes.

En el spin-off carcelario de “El Marginal”, creado por Sebastián Ortega y con un elenco estelar encabezado por Zenere, Ana Garibaldi y María Becerra, se mete de lleno en la vida de la cárcel de mujeres de La Quebrada.

¿CÓMO SE GRABÓ LA ESCENA HOT DE MARÍA BECERRA Y VALENTINA ZENERE?

En la ficción, Marina (Valentina Zenere) llega al penal acusada de asesinar a su novio, mientras que Cleo (María Becerra) ya es un referente en la prisión y recurre a los streamings sensuales para ayudar económicamente a su familia. Ambas aceptan realizar juntas una transmisión online y, como parte del show, protagonizan una de las escenas más fogosas: entre miradas, juegos y atuendos provocativos, termina con un beso que subió las plataformas.

El detrás de las cámaras revela complicidad y profesionalismo. Las actrices recibieron el acompañamiento de un “entrenador de intimidad” que coreografió cada paso, cuidando que el rodaje fuera seguro y respetuoso. “No me sentí rara ni incómoda nunca”, confesó Becerra, mientras Zenere admitió que las escenas de intimidad ha sido una de las más difíciles de grabar, pero subrayó que lo importante que fue tener todo pactado y dejar que la química fluya para lograr un resultado natural.

Netflix publicó un reel con las reacciones auténticas de ambos viendo la “escena del capítulo” por primera vez. “¡No, no, no! Verme vestida así. Dios mío, no”, bromea Becerra ante su look de top de rojo y cintas de colores, cubriéndose la cara entre risas. Zenere, con experiencia en la actuación, remató: “Tomá para vos, televidente. Es un besito igual, está bien”. Para las dos, la escena mezcla timidez con mucha diversión, y admitieron haber disfrutado del resultado final.

Becerra destacó que actuar —y sobre todo una escena de intimidad— fue todo un reto y una experiencia distinta a la de la música. Pero el acompañamiento del equipo hizo que todo se viviera con alegría y confianza.

¿CÓMO VER “EN EL BARRO”?

“En el barro” está disponible en Netflix desde el 14 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.