En el inicio del primer capítulo de “En el barro”, el spin-off de “El Marginal”, se puede leer una dedicatoria en honor a Alejandra “Locomotora” Oliveras: ícono del boxeo argentino, luchadora incansable y, en su última etapa, actriz y ejemplo de resiliencia para toda una generación.

“En el barro”, que explora las historias ocultas tras los muros de una cárcel de mujeres, el debut actoral de Alejandra Oliveras no fue casual: la vida de “La Locomotora” resonaba con la de Rocky, su personaje, una acusada interna de asesinato, figura de fortaleza y liderazgo entre las reclusas, que ayuda a otras mujeres a levantarse y resistir en medio de la adversidad.

“Nunca actué en ficción. Me encanta, estoy agradecida a Sebastián Ortega por la oportunidad”, compartió Oliveras en una de sus últimas entrevistas. “Soy una asesina. Yo maté haciendo justicia, a un hombre, a mi marido, por eso estoy en la cárcel hace muchos años, pero no soy narco ni chorra... De asesina sí, pero por el motivo”. Así, la atleta daba vida a una mujer compleja y poderosa, fiel al espíritu que la caracterizó siempre.

Por eso, su presencia y homenaje en “En el barro”, la nueva serie carcelaria de Netflix estrenada el 14 de agosto, conmueve y trasciende la ficción.

¿QUIÉN FUE ALEJANDRA “LOCOMOTORA” OLIVERAS?

Alejandra Oliveras fue mucho más que cinco veces campeona del mundo en diferentes categorías de boxeo. Su personalidad arrolladora la convertida en leyenda nacional y referente global, destacando por su actitud positiva, su empatía y su rol de motivadora y comunicadora tras su retiro del deporte.

“Locomotora” falleció el 28 de julio de 2025 tras sufrir un accidente cerebrovascular, dos semanas antes del estreno de la serie en Netflix.

EL HOMENAJE A ‘LOCOMOTORA’ OLIVERAS “EN EL BARRO”

Como tributo, “En el barro” abre el primer capítulo con la leyenda: “En memoria de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras”. El gesto emocionó profundamente a los espectadores y al elenco, que la recordaron como inspiración constante. El equipo y las redes oficiales de Netflix reiteraron su cariño: “Gracias Locomotora por enseñarnos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Te vamos a extrañar”. Compañeras como María Becerra y Carla Pandolfi también dedicaron sentidas palabras: “Fue, es y será la gran campeona de su vida” , compartió Pandolfi.

La energía contagiosa, el entrenamiento en el set y la entrega generosa de Alejandra traspasaron la ficción, volviéndola leyenda dentro y fuera de la pantalla.

