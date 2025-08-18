Si eres de los que se quedó pegado a la pantalla con “El Marginal”, probablemente ya estés viendo o hayas escuchado hablar de “En el barro”, la nueva serie del mismo universo narrativo que llegó recientemente a Netflix. Y no es para menos: esta producción creada por Sebastián Ortega ha causado furor desde su estreno el pasado 14 de agosto, y se ha convertido en una de las más vistas en la plataforma, especialmente en países como Argentina y México.

La historia nos lleva a La Quebrada, una prisión femenina donde cinco mujeres intentan sobrevivir no solo a la violencia y la corrupción, sino también a sus propios demonios. Pero entre ese universo oscuro y hostil, hay un personaje que brilla por su complejidad y por quien lo interpreta. Y aquí viene el dato que quizás no sabías: Juana Molina, quien estuvo alejada de la actuación por más de tres décadas, ha regresado en un papel inolvidable.

Juana Molina es parte de las actrices que dan vida a la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

JUANA MOLINA VUELVE DESPUÉS DE 30 AÑOS

Sí, lo leíste bien. Juana Molina, la recordada actriz y comediante de “Juana y sus hermanas” —ese icónico programa de humor que se emitió en Canal 13 entre 1991 y 1993—, dejó la actuación para dedicarse de lleno a la música. Durante años la vimos en festivales, escenarios internacionales y discos que la posicionaron como una de las voces más originales del indie latinoamericano. Pero ahora volvió a ponerse frente a una cámara. Y lo hizo en grande.

Su regreso no fue casualidad. Según ella misma contó en una entrevista reciente, fue el productor Pablo Culell quien la invitó a formar parte del elenco. “Hace 30 años que no actúo. Cuando me llamó, me dieron muchas ganas de hacerlo”, dijo Molina. Y aunque le costó al principio volver a ceder el control creativo, terminó disfrutando la experiencia: “Me resultó hasta cómodo no tener esa responsabilidad enorme. Es una experiencia bastante nueva trabajar con tantas mujeres juntas”.

“PIQUITO”, UN PERSONAJE QUE NO PASA DESAPERCIBIDO

En “En el barro”, Juana interpreta a Piquito, una mujer privada de libertad que ha vivido al margen del sistema desde que era niña. La describen como “la loquita del penal”, pero en realidad es mucho más que eso. No representa una amenaza directa para las demás, pero su presencia es inquietante, caótica y necesaria.

Anda siempre acompañada de Bubi, su conejo de trapo, y se mueve por los pasillos del penal con total impunidad. Hace mandados, escucha lo que no debe, se entera de todo. De hecho, su personaje funciona como una especie de memoria viva del lugar: conoce los secretos de todas y los guarda —o los suelta— según le convenga.

Juan Molina como Piquito en "En el Barro" (Foto: Netflix) / Consuelo Oppizzi / Netflix

LA MIRADA FEMENINA DENTRO DEL UNIVERSO DE EL MARGINAL

Lo que hace especial a “En el barro” no es solo su conexión con el universo narrativo de El Marginal, sino el enfoque profundamente femenino que tiene. La serie está protagonizada por figuras como Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas, entre otras, y logra una representación honesta de lo que implica sobrevivir en un entorno penitenciario tan cruel.

En ese contexto, el personaje de Juana Molina aporta una cuota de humanidad, vulnerabilidad e incluso ternura que rompe con la tensión constante. Como ella misma dice en un video promocional de Netflix, “para mí, la amistad es lo más importante. Soy amiga de Gladys, me hago amiga de la Zurda… y de todas”.

¿POR QUÉ ESTE REGRESO ES TAN IMPORTANTE?

En un momento donde muchas series priorizan rostros nuevos o fórmulas comerciales, el regreso de Juana Molina a la actuación es una bocanada de aire fresco. Su personaje es entrañable, su interpretación es precisa, y se nota que hay una conexión personal con el papel. No es solo una aparición más; es una de las actuaciones que marcan el tono de la serie.

Además, para quienes seguimos su carrera desde los años 90, verla de nuevo en una ficción tan potente como “En el barro” es emocionante. Es como reencontrarse con una vieja amiga en un lugar inesperado, y que encima lo haga con un personaje tan original, es un verdadero lujo.

