La serie “En el barro” (en inglés: “In the Mud”) es una interesante alternativa del catálogo de Netflix para los fans del suspenso y el drama, dado que el spin-off de “El marginal” explora ambos géneros a lo largo de sus 8 episodios. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer dónde fue grabada la serie argentina. Por eso, en las siguientes líneas, te presento la lista de locaciones de la ficción.

Vale precisar que la serie de Netflix fue creada por Sebastián Ortega y, en su elenco, destacan figuras como Ana Garibaldi, Valentina Zenere y Rita Cortese.

Todas juntas narran la historia de cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal. Sin embargo, la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.

Antes de continuar, mira el detrás de cámaras de “En el barro”:

¿DÓNDE FUE GRABADA “EN EL BARRO” DE NETFLIX?

El escenario principal de la serie es la prisión femenina ficticia llamada La Quebrada, la cual no es una cárcel real: en realidad, fue construida exclusivamente para la producción.

La encargada del diseño fue la directora de arte Julia Freid, quien -junto a su equipo- recreó los pabellones, las celdas, los patios, los baños y los espacios comunes de un entorno carcelario acorde con la trama.

Esta prisión ficticia se ambientó en una antigua fábrica tabacalera abandonada de la zona de San Martín, cerca de la Autopista General Paz, en Buenos Aires (Argentina).

En declaraciones para La Nación, el creador, guionista y productor Sebastián Ortega reveló que este lugar iba a entrar en demolición. No obstante, lograron retrasar el proceso para filmar allí sin problemas.

“Por eso grabamos las dos temporadas de corrido, sin descanso. Al día siguiente de terminar la última escena de la temporada 1 estábamos empezando con la segunda”, explicó el creativo.

OTRAS LOCACIONES DE “EN EL BARRO”

Una de las escenas más importantes de “En el barro” se filmó en el Puente Levadizo de la Isla Santiago de Ensenada en Buenos Aires.

Aquí se lleva a cabo la secuencia donde las protagonistas, durante su traslado a la cárcel, sufren un accidente que las hace caer desde el puente... sobreviviendo y emergiendo del río cubiertas de barro.

Cabe resaltar que la serie se rodó íntegramente en la región metropolitana de Buenos Aires, por lo que el resto de locaciones elegidas se ubican en esta zona argentina.

Finalmente, se sabe que las grabaciones de la primera temporada iniciaron el 2 de julio de 2024 y concluyeron el 14 de septiembre de 2024. Es decir, se realizaron en poco más de dos meses.

El escenario principal de la serie "En el barro" es la prisión femenina ficticia llamada La Quebrada (Foto: Netflix)

