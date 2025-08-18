El estreno de “En el barro”, el nuevo spin-off argentino creado por Sebastián Ortega, volvió a poner los focos en el oscuro universo carcelario, ahora desde la óptica de una prisión de mujeres. La serie, con el sello crudo de “El Marginal”, deslumbra con personajes que combinan glamour, peligros y tragedias. Entre ellos figura la doctora Olga Giuliani, interpretada por Erika de Sautu Riestra. Su historia, similar a la de muchas portadas de diarios y noticias policiales, genera la interrogante sobre si se basa en hechos reales.

Erika de Sautu Riestra es una actriz argentina reconocida por sus papeles en “Convivencia”, “Sin hijos”, “Sin código” y “Un gallo para Esculapio”. Hoy es parte del elenco de “En el barro”, creado por Sebastián Ortega, encarnando, con matices y profundidad, a la polémica Olga Giuliani.

¿EXISTE LA DOCTORA OLGA GIULIANI EN LA VIDA REAL?

En la ficción, Olga Giuliani es una médica esteticista de renombre, famosa por sus vínculos con la élite argentina, pero fue denunciada por varios de sus pacientes que sufrieron graves complicaciones, lo que desemboca en su escándalo que provoca su caída y su reclusión en la cárcel La Quebrada. Si bien el personaje fue creado específicamente para la serie, remite de inmediato a casos reales que sacudieron al país.

Giuliani fusiona rasgos de figuras como Giselle Rímolo, la falsa médica condenada por homicidio culposo y escándalos mediáticos; y Aníbal Lotocki, investigado por procedimientos estéticos riesgosos. La estética cuidada de Olga, su soltura social y el abrupto declive por denuncias judiciales traen a la memoria esos casos donde la fama y el poder no fueron suficientes para burlar la justicia.

En resumen, Olga Giuliani no está basada en una persona real concreta, pero sí toma inspiración en acontecimientos que expusieron los límites peligrosos de la medicina estética en Argentina, mostrando cómo la reputación puede ser un disfraz efímero ante las consecuencias de la negligencia.

¿CÓMO VER “EN EL BARRO”?

Si quieres conocer más sobre la doctora Olga Giuliani, cómo sigue ejerciendo en prisión hasta cómo perdió un ojo, no dejes de ver la serie argentina “En el barro”, disponible Netflix desde el 14 de agosto de 2025. Solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

