“En el barro” (en inglés: “In the Mud”) es el spin-off de “El marginal” que ya está disponible en Netflix, por lo que más de un espectador de la nueva serie argentina ha reconocido a varios personajes que aparecen en ambas producciones. Pero, ¿los conoces a todos? Pues, en esta nota, te los presento.

Vale precisar que las dos ficciones son creaciones de Sebastián Ortega y exloran géneros como el suspenso y el drama.

Así, la trama de “En el barro” sigue a cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Netflix:

LOS PERSONAJES DE “EL MARGINAL” QUE REAPARECEN EN LA SERIE “EN EL BARRO”

1. Ana Garibaldi como Gladys Guerra

Empiezo la lista con Gladys, la viuda de Mario Borges. Ahora, ella busca recuperar su libertad y se convierte en pieza clave de la trama de “En el barro”.

Ana Garibaldi como Gladys Guerra en la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

2. Gerardo Romano como Sergio Antín

Antín, el manipulador y maquiavélico director de la prisión de “El marginal”, vuelve con apariciones estratégicas.

Gerardo Romano como Sergio Antín en una escena de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

3. Juan Minujín como Miguel “Pastor” Palacios

“Pastor”, el marginado que lidera fugas imposibles, regresa convertido en mito dentro y fuera del penal.

Juan Minujín y Maite Lanata en el detrás de cámaras de la serie "En el barro" de Netflix (@maitelanatamai / Instagram)

4. Maite Lanata como Luna Lunati

Luna es la hija de un poderoso y corrupto juez. Inicialmente era una víctima, pero ahora es una abogada.

Maite Lanata caracterizada como Luna Lunati durante las grabaciones de la serie "En el barro" de Netflix (@maitelanatamai / Instagram)

5. Jorge Lorenzo como Capece

Capece es el despiadado guardia penitenciario que disfrutaba del sufrimiento de los presos en “El marginal”. Y sí, también lo podemos ver en la nueva serie de Netflix.

6. Silvana Sosto como Claudia

Finalmente, Claudia es la confidente de Gladys y, para la protagonista de “En el barro”, su enlace clave con el exterior.

La actriz Silvana Sosto en el estreno de la serie "En el barro" de Netflix (@silvanasosto / Instagram)

¿CÓMO VER “EN EL BARRO”?

“En el barro” es una serie exclusiva de Netflix. Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí