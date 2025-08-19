La serie “En el barro” se catapultó rápidamente al top global de Netflix y ya alista una segunda temporada. La expectativa crece de cara a la temporada 2 y una de las grandes novedades es la llegada a La Quebrada de Eugenia “La China” Suárez, una de las figuras más carismáticas del mundo del espectáculo argentino.

Eugenia “La China” Suárez es una de las actrices y cantantes más populares de Argentina, que alcanzó la fama con producciones como “Casi Ángeles”, “Solamente vos” y películas como “Abzurdah”. Además del furor que genera su participación, la producción de Sebastián Ortega también confirmó la presencia estelar de L-Gante, quien revolucionará la trama desde una perspectiva distinta.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA CHINA SUÁREZ EN “EN EL BARRO”?

La propia China Suárez y la producción confirmaron, en las redes sociales, su participación en la segunda entrega. Tendrá un papel principal, encarnando a Nicole, una “prostituta VIP” que atiende exclusivamente a clientes poderosos y con alto poder adquisitivo.

Aunque la profesión de Nicole no es un delito que lleve a prisión, debe haber cometido algo fuerte para estar tras las rejas de “La Quebrada”, la cárcel para mujeres donde se desarrolla la serie. Con esta incorporación, la serie promete aún más polémica, drama y giros inesperados.

Nicole, lejos de ser una mujer sumisa, se enfrentará a los desafíos del encierro con inteligencia y astucia, intentando sobrevivir al violento código del pabellón y, tal vez, cambiar su propio destino.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “EN EL BARRO”?

Aunque Netflix aún no ha confirmado una fecha exacta de estreno, todo apunta a que la segunda parte de “En el barro” verá la luz en el verano de 2026.

