Aunque recuperó su libertad al final de la primera entrega, Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) no puede alejarse del mundo criminal y una vez más es recluida en La Quebrada en la segunda temporada de “En el barro” (“In the Mud” en inglés). La Borges ya está familiarizada con ese infierno, pero las cosas han cambiado: otra mujer peligrosa lidera el lugar y trata de imponer sus reglas, mientras que nuevas reclusas causan problemas. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto de la nueva entrega de la serie argentina de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Ana Garibaldi, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra y Camila Peralta son algunas de las actrices que retoman sus roles habituales en los nuevos capítulos de la serie derivada de “El marginal”. El tráiler también confirma el regreso de Gerardo Romano como Sergio Antín y el de Juan Minujín como Miguel ‘Pastor’ Palacios.

Mientras que, Eugenia ‘La China’ Suárez, Julieta Ortega, Verónica Llinás, Inés Estévez, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Victorio D’Alessandro, Emilia Mazer, Osmar Nuñez, L-Gante, Daniel Valenzuela y Sergio Sánchez se suman al elenco de la temporada de “En el barro”. Entonces, ¿quién es quién en los nuevos episodios de la serie argentina de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”

1. Ana Garibaldi como Gladys Guerra

Ana Garibaldi, que apareció en series como “Casados con hijos”, “Condicionados”, “Una vida posible”, “Signos”, “Conflictos modernos” y “El marginal”, retoma el papel de Gladys Guerra, quien vuelve a delinquir y regresa a La Quebrada. Cuando Antin amenaza con lastimar a Juan Pablo, el hijo de Diosito, debe enfrentarse al clan Casares para recuperar el control de la prisión.

Ana Garibaldi interpreta a Gladys Guerra, quien regresa a La Quebrada y debe lidiar con los cambios, en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

2. Lorena Vega como Fabiana ‘La Zurda’

Lorena Vega, que fue parte de “Dos por una mentira”, “4 reinas”, “Loco por vos”, “El marginal”, “El reino”, “El fin del amor”, “Los internacionales” y “Envidiosa”, vuelve a interpretar a Fabiana ‘La Zurda’, quien tras perder su negocio online y su influencia en la prisión, obedece las órdenes de La Gringa. Pero el regreso de Gladys podría cambiar las cosas.

Lorena Vega retoma el papel de Fabiana ‘La Zurda’, quien debe obedecer a La Gringa tras perder su negocio en la prisión, en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

3. Carolina Ramírez como Yael Rubial

Carolina Ramírez, reconocida por sus papeles protagónicos en las series “La hija del mariachi”, “ La Pola” y “La reina del flow”, regresa como Yael Rubial, quien tras dar a su hija en adopción, entró en depresión, volvió a consumir drogas y empezó una relación amorosa con Sabina, miembro de la banda de La Gringa.

Carolina Ramírez da vida a Yael Rubial, quien sufre por dar en adopción a su hija Brisa, en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

4. Verónica Llinás como La Gringa Casares

Verónica Llinás, que participó en “Historias de corazón”, “La celebración”, “Doce casas, Historia de mujeres devotas”, “Viudas e hijos del Rock & Roll”, “Historia de un clan”, “El marginal”, “100 días para enamorarse”, “Manual de supervivencia” y “El fin del amor”, se une a la segunda temporada de “En el barro” como La Gringa Casares. Se trata de la nueva líder de La Quebrada. Su debilidad es su amante Nicole.

Verónica Llinás asume el rol de La Gringa Casares, quien controla La Quebrada, en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

5. Eugenia Suárez como Nicole García

Eugenia ‘La China’ Suárez, que fue parte de “Rincón de luz”, “Floricienta”, “Amor mío”, “Casi ángeles”, “Terapia alternativa”, “El encargado” y “Camaleón, el pasado no cambia”, da vida a Nicole García, la “novia” de La Gringa Casares. No está feliz con esa situación, pero es la única manera de conseguir privilegios en la cárcel.

Eugenia Suárez interpreta a Nicole García, la novia de La Gringa, en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la segunda temporada de “En el barro”:

Julieta Ortega como Helena

Inés Estévez como Beatriz Lanteri

Erika de Sautu Riestra como Olga Giuliani

Camila Peralta como Soledad ‘Solita’ Rodríguez

Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras como ‘Roqui’

Gerardo Romano como Sergio Antín

Juana Molina como ‘Piquito’

Juan Minujín como Miguel ‘Pastor’ Palacios

Victorio D’Alessandro

Emilia Mazer

Osmar Nuñez como Aquino

L-Gante

Daniel Valenzuela

Sergio Sánchez como El Flaco Borges

Lola Berthet

Carolina Kopelioff

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “En el barro”, “Gladys, ‘la Borges’, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás ‘tribus’ mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia ‘China’ Suárez) y la ayuda de las ‘embarradas y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”?

La segunda temporada de “En el barro” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie argentina solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

