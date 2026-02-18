La segunda temporada de “En el barro” (“In the Mud” en inglés) ya está disponible en Netflix, donde ha alcanzado el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja. Si eres fanático del drama carcelario creado por Sebastián Ortega, probablemente ya viste los ocho episodios nuevos y ya conozcan a los personajes que se unen a la historia liderada por Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) y el grupo de reclusas de La Quebrada. No obstante, si aún no lo hiciste, esta lista con los nuevos personajes te puede servir para comprender mejor la trama.

En los nuevos capítulos, aunque Gladys recuperó su libertad a pesar de su pelea contra Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas), se niega a seguir los consejos de Miguel ‘Pastor’ Palacios (Juan Minujín) y vuelve a La Quebrada, que tiene una nueva líder, la Gringa Casares (Verónica Llinás), quien incluso controla el negocio de la Zurda (Lorena Vega). La Borges planea mantenerse alejada de los problemas, pero el secuestro de su nieto la obliga a actuar.

Mientras Ana Garibaldi, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta, Gerardo Romano y Juan Minujín retoman sus roles habituales en la segunda temporada de “En el barro”, Eugenia ‘La China’ Suárez, Julieta Ortega, Verónica Llinás, Inés Estévez, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Victorio D’Alessandro, Emilia Mazer, Osmar Nuñez, L-Gante, Daniel Valenzuela y Sergio Sánchez se suman al elenco.

ESTOS SON LOS NUEVOS PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “EN EL BARRO”

1. La Gringa Casares (Verónica Llinás)

Verónica Llinás interpreta a La Gringa Casares, la nueva líder de La Quebrada. Junto a su secuaces controla todo lo que sucede en la prisión, eso incluye el negocio de la Zurda, que ahora consiste en salir de la cárcel para robarles a turistas incautos. La Gringa tiene dos debilidades: su hija Nieves y su “novia” Nicole, a quienes vigila constantemente.

La Gringa Casares (Verónica Llinás) lidera la La Quebrada en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

2. Nicole García (Eugenia Suárez)

Eugenia ‘La China’ Suárez asume el papel de Nicole García, la “novia” de la Gringa. Ella mantiene una relación secreta con Soledad ‘Solita’ Rodríguez (Camila Peralta), pero debe seguir al lado de Casares para no perder los privilegios que tiene en prisión y reunir el dinero que necesita para asegurar el bienestar de su hijo.

Nicole García (Eugenia ‘La China’ Suárez) sufre los maltratos de la Gringa en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

3. Helena Mazzini (Julieta Ortega)

En la segunda temporada de “En el barro”, Julieta Ortega es Helena Mazzini, una maestra de secundaria que cumple su condena en el pabellón de madres, donde vive junto a su hijo Vito. Mantiene en secreto el crimen que cometió para evitar los señalamientos y el trato hostil, pero eventualmente se revela su verdadera historia.

Julieta Ortega interpreta a Helena Mazzini, una maestra de secundaria que oculta el delito que cometió, en la temporada 2 de "En el barro" (Foto: Netflix / Underground Producciones / Telemundo)

4. Beatriz Lanteri (Inés Estévez)

Inés Estévez interpreta a la nueva directora de La Quebrada. Cuenta con el respaldo de Sergio Antín (Gerardo Romano) y aprueba las salidas de las chicas de la Zurda para “gestionar los negocios” de la Gringa. La llegada de Gladys Borges le preocupa, pero intenta controlar cualquier asunto.

Beatriz Lanteri (Inés Estévez) es la nueva directora de La Quebrada en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

5. Roberto Aquino (Osmar Nuñez)

Osmar Nuñez asume el rol de Roberto Aquino, el hombre que secuestra al pequeño Juan Pablo, el nieto de Gladys, luego de que su último negocio saliera mal. Aquino exige recuperar su dinero y utiliza al hijo de Diosito para conseguir su objetivo.

Roberto Aquino (Osmar Nuñez) es el hombre que secuestra al nieto de Gladys en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

6. Julián Aquino (Victorio D’Alessandro)

En la serie derivada de “El marginal”, Victorio D’Alessandro interpreta a Julián, el famoso hijo de Aquino. Para recuperar a su nieto, Gladys decide seguir el ejemplo de Mario Borges y secuestra a Julián con ayuda de Nicole y Soledad.

Julián Aquino (Victorio D'Alessandro) es secuestrado por Gladys en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

7. Nieves (Carolina Kopelioff)

Carolina Kopelioff asume el papel de Nieves, la hija de la Gringa Casares. La joven rebelde está protegida en la prisión, pero se niega a seguir las órdenes de su madre, quien le prohíbe ver a su novio.

Nieves (Carolina Kopelioff) es la hija de la Gringa en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

8. Sabina (Charo López)

Charo López interpreta a Sabina en la segunda temporada de “En el barro”. Se trata de una de las secuaces de la Gringa y la novia de Yael (Carolina Ramírez), con quien microcomercializa drogas en la prisión.

Sabina (Charo López) es la novia de Yael en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

9. “ET” (Mercedes Portillo), otra secuaz de la Gringa.

Ana Garibaldi como Gladys Guerra de Borges y Mercedes Portillo en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

10. Ciro Herrera (L-Gante), el novio de nieves.

11. Brenda (Adabel Guerrero)

12. Cristian Bertonis (Franco Rizzaro)

13. Laura (Emilia Mazer)

14. Reinaldo (Daniel Valenzuela)

15. Beto (Carlos Kaspar)

16. La Bizca (Lola Berthet)

