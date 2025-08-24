}Desde su estreno el pasado 14 de agosto de 2025, “En el Barro” se convirtió en la serie argentina más vista de Netflix, superando rápidamente a otras producciones locales y asegurando su lugar en el top 10 del país. Ahora ya se habla de una segunda temporada, que incorporará a nuevos personajes que se han ido conociendo a cuentagotas.

El spin-off de “El Marginal” retoma la vida de Gladys Borges (Ana Garibaldi), la viuda del recordado hampón Mario Borges, quien debe sobrevivir en La Quebrada, un penal dominado por alianzas, traiciones y personajes temibles como “María”, “La Gallega”, “La Zurda”. Todo apunta a que Gladys y las demás embarradas continuarán en la segunda entrega y, además, habrá nuevos personajes.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EN EL BARRO” 2?

Si bien Netflix aún no ha compartido una fecha exacta en su plataforma, la producción ya anticipó que los nuevos episodios llegarán durante el verano de 2026, un periodo estratégico en el calendario del streaming para estrenos globales.

LOS NUEVOS PERSONAJES DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “EL BARRO”

La segunda temporada, que ya fue filmada y llegará en el verano de 2026, promete aún más intensidad con grandes incorporaciones.

Eugenia “La China” Suárez: interpretará a Nicole, una prostituta vip que tendrá un rol central en la trama.

La China Suárez como Nicole en el detrás de cámaras de la serie argentina "En el barro" de Netflix (Foto: @sangrejaponesa / Instagram)

Verónica Llinás : encarnará a una reclusa, que será la nueva gran villana de La Quebrada.

: encarnará a una reclusa, que será la nueva gran villana de La Quebrada. Victorio D’Alessandro y Charo López : aportarán frescura y nuevos vínculos a la historia. Sin embargo, aún no se conoce los personajes que interpretarán.

y : aportarán frescura y nuevos vínculos a la historia. Sin embargo, aún no se conoce los personajes que interpretarán. L-Gante: además de cantar temas para la serie, se estrenará como actor. Tendrá una participación especial en una escena junto a Carolina Kopelioff, que promete ser una de las más comentadas.

L-Gante cantó varios temas en "El Marginal" y ahora hace los mimo "En el Barro" (Foto: L-Gante / Instagram)

