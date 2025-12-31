La vida ideal de Simon (James Nesbitt) empieza a desmoronarse después de que su hija Paige (Ellie de Lange) se escapa en “En fuga” (“Run Away” en su idioma original), la nueva serie de Netflix basada en una novela de Harlan Coben. Para recuperar a su hija desaparecida, el padre tiene que adentrarte en una red de oscuros secretos y termina envuelto en un caso de asesinato. Todo eso amenaza con destruir a su familia. Entonces, ¿quiénes forman parte del reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

“‘Run Away’ trata sobre la familia: sobre lo que haremos para mantenerla unida, los secretos que guardamos dentro de la familia y los secretos que guardamos como familia”, explicó Coben a Tudum. “Cada vez que pasas por delante de la casa, hay todo un universo que se desarrolla tras esa puerta y ninguno de nosotros tiene ni idea de qué es”.

“En fuga”, dirigida por Nimer Rashed y Isher Sahota a partir del guion de Danny Brocklehurst (“Fool Me Once”), cuenta con las actuaciones de James Nesbitt, Ellie de Lange, Ruth Jones, Minnie Driver, Alfred Enoch, Lucian Msamati, Jon Pointing, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Tracy-Ann Oberman, Annette Badland, Ingrid Oliver, Maeve Courtier-Lilley, Finty Williams, Joe McGann y Amy Gledhill.

Coben describe al elenco del thriller, que cuenta con ocho episodios y con Brocklehurst, Quay Street Productions, Nicola Shindler y Richard Fee como productores ejecutivos, como “una maravilla” e “increíble”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EN FUGA”

1. James Nesbitt como Simon Greene

James Nesbitt, que apareció en series como “Jekyll”, “Fairy Tales”, “The Passion”, “Midnight Man”, “Occupation”, “The Deep”, “Monroe”, “Babylon”, “The Secret”, “Line of Duty”, “Quédate cerca”, “Bloodlands” y “Missing You”, asume el rol de Simon Greene, el padre desesperado por encontrar a su hija Paige. En medio de su búsqueda se convierte en sospechoso de asesinato.

En conversación con Netflix, Harlan Coben indicó que desde el principio estaba seguro de que Nesbitt sería perfecto para este papel. “Jimmy tiene un alcance enorme. Es tan natural y auténtico en todo momento. Es un actor empático, en el sentido de que siente, y tú también lo sientes”.

El actor irlandés James Nesbitt da vida al protagonista Simon Greene en la serie "Run Away", que se basa en la novela homónima de Harlan Coben (Foto: Netflix)

2. Ellie de Lange como Paige Greene

Ellie de Lange, actriz holandesa-británica que apareció en series como “The Serpent”, “Arcadia”, “El tatuador de Auschwitz” y “Wolf Hall: The Mirror and the Light”, da vida a Paige Greene, la hija de Simon quien escapa de su casa con su novio y termina involucrada en un mundo peligroso.

“Ellie realmente capturó tanto la fuerza como la fragilidad de Paige: lo que está viviendo y los secretos que guarda”, señaló Coben a Netflix. “Tiene mucho que evocar y transmitir con este personaje”.

Ellie de Lange asume el rol de Paige, la hija de Simon que escapa de su casa, en una escena de la serie "Run Away" (Foto: Netflix)

3. Ruth Jones como Elena Ravenscroft

Ruth Jones, que fue parte de las series “Fat Friends”, “Little Britain”, “Nighty Night”, “Saxondale”, “Little Dorrit” y “The Street”, interpreta a Elena Ravenscroft en “Run Away”. Se trata de una investigadora que trabaja con la policía. Ella investiga el asesinato del novio de Paige.

Ruth Jones da vida a la investigadora Elena Ravenscroft en la serie "Run Away", basada en la novela homónima de Harlan Coben (Foto: Netflix)

4. Minnie Driver como Ingrid Greene

Minnie Driver, actriz y cantante británica-estadounidense que participó en producciones como “I Give It a Year”, “Stage Fright”, “Beyond the Lights”, “A Conspiracy on Jekyll Island”, “The Wilde Wedding”, “Cinderella”, “Our Flags Means Death”, “The Beekeeper” y “Millers in Marriage”, asume el papel de Ingrid Greene, la esposa de Simon.

James Nesbitt interpreta a Simon y Minnie Driver interpreta a Ingrid Greene en una escena de la serie "Run Away" (Foto: Netflix)

5. Alfred Enoch como Isaac Fagbenle

Alfred Enoch, conocido por interpretar a Dean Thomas en la saga de películas de fantasía “Harry Potter” y a Wes Gibbins en la serie de suspenso legal “How to Get Away with Murder”, es el encargado de interpretar a Isaac Fagbenle.

Alfred Enoch interpreta al oficial Isaac Fagbenle en la serie "Run Away", basada en la novela homónima de Harlan Coben (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Run Away”:

Lucian Msamati como Cornelius Faber

Jon Pointing como Ash

Adrian Greensmith como Sam Greene

Ellie Henry como Anya Greene

Tracy-Ann Oberman como Jessica Kinberg

Annette Badland como Lou

Ingrid Oliver como Yvonne

Maeve Courtier-Lilley como Dee Dee

Finty Williams como Enid Corval

Joe McGann como Wiley Corval

Amy Gledhill como Ruby Todd

¿DE QUÉ TRATA “EN FUGA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Run Away”, “Simon lo tenía todo: una esposa y unos hijos que le adoraban, un buen trabajo y una casa perfecta. Pero cuando su hija mayor, Paige, se escapó, su mundo se vino abajo. Al encontrarla desprotegida y enganchada a las drogas en un parque, cree tener por fin la oportunidad de recuperarla. Sin embargo, no está sola, y una acalorada discusión se transforma en una espiral de violencia inesperada. Tras perderla de nuevo, Simon se ve arrastrado a un peligroso submundo donde saldrán a la luz secretos familiares tan oscuros que podrían destrozarlo todo.”

¿CÓMO VER “EN FUGA”?

“En fuga” se estrenará el jueves 1 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie de Harlan Coben solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí