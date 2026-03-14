¡La alfombra roja se despliega este fin de semana y la gran duda es dónde ver los Premios Óscar 2026 en vivo! La edición 98 de la Academia hace historia con Sinners y sus 16 nominaciones, bajo la carismática conducción de Conan O’Brien, este domingo 15 de marzo (7 pm ET / 4 pm PT; 17:00 horas del Tiempo de Centro de México) desde el mítico Dolby Theatre at Ovation Hollywood de Los Ángeles, California. Con actuaciones de HUNTR/X y Miles Caton, esta gala promete emociones fuertes desde temprano, así que ajusta tu reloj para no perderte ni un detalle de la premiación más importante del año. ¿Quieres saber en canal pasan los Oscars? A continuación, te explicaremos sobre todos los canales disponibles en los Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

En los Estados Unidos, la ceremonia de los Oscars serán transmitidos por la cadena ABC por señal abierta y cableoperadores, mientras que Hulu, Fubo TV y Disney+ lo pasarán por streaming.

Por otro lado, TNT Latinoamérica y MAX llevarán las imágenes los Premios Oscar 2026 en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

Si te encuentras en España, el dial 15 de Movistar Plus+ cuenta con los derechos para televisar los Oscars en el programa especial ‘Los Oscar por M+’ presentado por María Gómez, que incluirá conexiones con la alfombra roja de la mano de Cristina Teva y los comentarios de moda de María Escoté. Asimismo, una mesa de comentaristas conformada por Carlos Areces, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira se encargará de cubrir los pormenores de la gala.

ITV1, ITVX, STV y STV Player llevarán el programa completo de los Premios Oscar en el Reino Unido.

¿Qué canal transmite los Premios Oscar 2026? Guía de canales de TV

Países Canales TV / Streaming Estados Unidos ABC, Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV México Canal 13, Canal 7, TNT y HBO Max España Movistar Plus+ Reino Unido ITV1, ITVX, STV y STV Player Perú TNT y HBO Max Colombia TNT y HBO Max Ecuador TNT y HBO Max Chile TNT y HBO Max Uruguay TNT y HBO Max Paraguay TNT y HBO Max Argentina TNT y HBO Max Venezuela TNT y HBO Max Bolivia TNT y HBO Max Guatemala TNT y HBO Max El Salvador TNT y HBO Max República Dominicana TNT y HBO Max Puerto Rico TNT y HBO Max Nicaragua TNT y HBO Max Panamá TNT y HBO Max Costa Rica TNT y HBO Max Nicaragua TNT y HBO Max