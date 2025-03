Ambientada en un pequeño pueblo finlandés, “En un confín del mundo” (“Little Siberia” en inglés) es la primera película finlandesa de Netflix y sigue a Joel (Eero Ritala), un pastor que lidia con una crisis de fe cuando la caída de meteorito desata el caos e incita al delito en Hurmevaara. Pero no es lo único que atormenta al hombre de fe, ya que su esposa está embarazada, pero él no puede tener hijos debido a su herida de guerra. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El largometraje dirigido por Dome Karukoski a partir del guion de Minna Panjanen y Dome Karukoski explora temas como la fe, la traición y la codicia. El elenco principal lo conforman actores como Eero Ritala, Malla Malmivaara, Martti Suosalo y Tommi Korpela en los papeles principales.

¿EN QUÉ SE BASA “LITTLE SIBERIA”?

“En un confín del mundo” está basada en el libro “Little Siberia”, escrito por Antti Tuomainen en 2019. La novela fue seleccionada previamente como uno de los “Libros del Año” de The Times.

Malla Malmivaara asume el rol de Krista Huhta y Eero Ritala asume el rol de Joel en la película finlandesa "En un confín del mundo" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EN UN CONFÍN DEL MUNDO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Little Siberia”, “el día a día de la pequeña aldea de Hurmevaara se ve sacudido cuando una noche un meteorito estrella sobre el techo de un coche. Según el alcalde, el meteorito es de vital importancia para el futuro del pueblo, que está desapareciendo lentamente. Joel, un sacerdote y veterano pacificador, acaba custodiando el meteorito en un antiguo museo antes de enviarlo a Londres para evaluarlo de manera más exhaustiva.

No obstante, es inevitable que un meteorito tan preciado llame mucho la atención... Mientras Joel protege el meteorito de maleantes aficionados y profesionales, intentará desentrañar un misterio personal aún mayor: la mujer de Joel le acaba de decir que por fin está embarazada. Son buenas noticias, pero, por desgracia, Joel no puede tener hijos debido a su herida de guerra. Aún no se lo ha contado a su mujer…”

Por lo que he visto en el tráiler, Joel se preocupa por cuidar el meteorito de los delincuentes que pretenden apoderarse del peculiar objeto. Esos eventos, lo hacen cuestionarse la fe de su pueblo y su labor religiosa.

¿CÓMO VER “EN UN CONFÍN DEL MUNDO”?

“En un confín del mundo” se estrenará el viernes 21 de marzo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película finlandesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LITTLE SIBERIA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EN UN CONFÍN DEL MUNDO”

Rune Temte como Petar

Tommi Korpela como Tarvainen

Martti Suosalo como Matias

Malla Malmivaara como Krista

Janne Hyytiäinen como Rolle

Severi Saarinen como Räystäinen

Eero Ritala como Joel

Haymon Maria Buttinger como Mikis

Chike Ohanwe

Amira Khalifa como Minna

Jenni Banerjee como Karolina

Timo Lavikainen

Nelly Kärkkäinen como Pirkko

Teemu Aromaa como Jokinen

Stan Saanila

Mazdak Nassir como el Dr. Aziz

Mikko Mykkänen

Matti Ruuhonen como Hannes

Jenni Banerjee interpreta a Karolina en la película finlandesa "En un confín del mundo" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LITTLE SIBERIA”?

“En un confín del mundo”, que cuenta con Jon Nohrstedt y Tim King como productores ejecutivos, tiene una duración de 106 minutos, es decir, 1 hora y 46 minutos.