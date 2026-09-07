La reconocida actriz española Ester Expósito encarna el rol protagonista de Marfil en la película "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)
La reconocida actriz española Ester Expósito encarna el rol protagonista de Marfil en la película "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

“Enfrentados: Marfil” (en inglés: “Drawn Together”), la primera de las dos películas basadas en la exitosa bilogía de la escritora , se suma al catálogo de este miércoles 9 de septiembre del 2026 y llega con un reparto pensado para hacer suspirar a más de uno. Así, si eres de los que quieres saber más sobre las estrellas de la , en esta guía del elenco te presento a los actores detrás de cada personaje. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares en la lista!

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Vale precisar que la producción narra la historia de una joven de la alta sociedad neoyorquina cuya vida cambia tras un secuestro que la obliga a convivir con un guardaespaldas tan misterioso como atractivo.

A partir de allí, entre ambos surgirá una relación marcada por la pasión, los secretos y el peligro.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Enfrentados: Marfil”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ENFRENTADOS: MARFIL”?

1. Ester Expósito como Marfil Cortés

Para saber quién es quién en la película de Amazon Prime Video, empiezo la lista con la protagonista: Marfil Cortés.

Ella es una chica que, tras una experiencia traumática, decide aprender a defenderse en lugar de quedarse en el papel de víctima.

La actriz que la interpreta es Ester Expósito, reconocida por su trabajo previo en “Élite”, “Venus”, “El llanto” y “El talento”.

Ester Expósito como Marfil Cortés en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)
Ester Expósito como Marfil Cortés en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

2. Hugo Diego García como Sebastián Moore

Por otro lado, Sebastián Moore es el guardaespaldas asignado para proteger a Marfil.

El artista que asume este rol es Hugo Diego García, a quien también hemos visto en proyectos como “The Substance”, “Vache Folle”, “The Killer” y “Death and Other Details”.

Hugo Diego García como Sebastián Moore en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)
Hugo Diego García como Sebastián Moore en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

3. Zoe Bonafonte como Gabriela

Gabriela, por su parte, es la hermana menor de nuestra protagonista.

Ella está interpretada por Zoe Bonafonte, famosa por su participación en “El 47”, “El secreto del orfebre”, “A fuego” y “Manual para señoritas”.

Zoe Bonafonte como Gabriela y Ester Expósito como Marfil Cortés en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)
Zoe Bonafonte como Gabriela y Ester Expósito como Marfil Cortés en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

4. Joaquín Ferreira como Ray

Ray es el compañero de Sebastián en el FBI.

El actor que se pone en la piel de este personaje es Joaquín Ferreira, también integrante de los elencos de “Coppola, el representante”, “Moria”, “Club de Cuervos” y “Franklin, historia de un billete”.

Joaquín Ferreira como Ray en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)
Joaquín Ferreira como Ray en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

Otros actores y personajes de “Enfrentados: Marfil”:

  • 5. Eric Masip como Iván
  • 6. Pablo Molinero como Alejandro Cortés
  • 7. Lluís Homar como Logan
  • 8. Leander Vyvey como Wilson
  • 9. Luka Peroš
  • 10. Majo Gamez como Tami
  • 11. João Bettencourt como Liam
  • 12. Jorge Valder como el agente Rivera
  • 13. Alessia Yoko Fontana como Lucille
  • 14. Inge Ladd como la profesora Fonteyn
  • 15. Pablo Otero como Robert
  • 16. Molly Malcolm como un médico

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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