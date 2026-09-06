La actriz española Ester Expósito en su papel de Marfil Cortés en la película "Enfrentados: Marfil", dirigida por Óscar Pedraza (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)
La actriz española Ester Expósito en su papel de Marfil Cortés en la película "Enfrentados: Marfil", dirigida por Óscar Pedraza (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La estrella española vuelve a las pantallas y esta vez lo hace como la protagonista de un thriller romántico que promete generar bastante conversación en redes sociales. Se trata de “Enfrentados: Marfil” (en inglés: “Drawn Together”), la nueva apuesta de que llega con un ingrediente que ya le ha funcionado muy bien a la plataforma de streaming: la firma de la escritora . Así, si te gustan las historias de atracción prohibida con dosis de peligro, aquí te cuento exactamente qué esperar de la película.

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Vale precisar que la cinta es la adaptación de la primera novela de la bilogía “Enfrentados”, el fenómeno literario que logró consolidar una base de lectores fieles a nivel global.

Además, la historia mezcla romance, thriller y acción, con una protagonista que se ve envuelta en una intensa trama.

¿DE QUÉ TRATA “ENFRENTADOS: MARFIL”?

El largometraje sigue a Marfil Cortés (Ester Expósito), la hija de un poderoso empresario español que vive cómodamente en Nueva York.

No obstante, su vida cambia por completo cuando es secuestrada y liberada sin ninguna explicación aparente. Entonces, su padre decide contratar al enigmático Sebastián Moore (Hugo Diego García) como guardaespaldas.

En estas circunstancias, ambos se ven obligados a pasar cada minuto juntos y, aunque al inicio chocan por el carácter indomable de ella y la reserva de él, surge entre ambos una atracción cada vez más difícil de controlar.

Así, eventualmente, al volver a España, con las amenazas intensificándose, la dupla deberá moverse en un entorno donde nadie es quien dice ser.

MIRA EL TRÁILER DE “ENFRENTADOS: MARFIL”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “ENFRENTADOS: MARFIL”?

Ester Expósito, famosa por títulos como “Élite” y “Venus”, encabeza el elenco del filme como Marfil Cortés.

Por otro lado, Hugo Diego García, quien se dio a conocer tras su participación en “The Substance”, interpreta a Sebastián Moore.

Completan el reparto de “Enfrentados: Marfil”:

  • Lluís Homar como Logan
  • Eric Masip como Iván
  • Pablo Molinero como Alejandro Cortés
  • Zoe Bonafonte como Gabriela
  • Leander Vyvey como Wilson
  • Joaquín Ferreira como Ray

Cabe resaltar que la dirección está a cargo de Óscar Pedraza, con un guion de Sofía Cuenca a partir de la novela original de Mercedes Ron.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ENFRENTADOS: MARFIL” Y DÓNDE VERLA?

“Enfrentados: Marfil” llega el miércoles 9 de septiembre del 2026 en exclusiva a través de Amazon Prime Video, con disponibilidad en más de 240 países y territorios.

Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA PELÍCULA CON “ÉBANO” Y LA SAGA “ENFRENTADOS”?

Tal como mencioné previamente, “Enfrentados: Marfil” es la primera parte de una bilogía.

Su continuación, “Ébano”, ya fue rodada de manera consecutiva y contará la segunda mitad de la historia, con el traslado de la trama de Nueva York a España.

Y, como te puedes imaginar, ambas películas comparten director, guionista y elenco principal.

El póster de "Enfrentados: Marfil", película que explora géneros como el suspenso, el drama, la acción y el romance (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)
El póster de "Enfrentados: Marfil", película que explora géneros como el suspenso, el drama, la acción y el romance (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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