La estrella española Ester Expósito vuelve a las pantallas y esta vez lo hace como la protagonista de un thriller romántico que promete generar bastante conversación en redes sociales. Se trata de “Enfrentados: Marfil” (en inglés: “Drawn Together”), la nueva apuesta de Amazon Prime Video que llega con un ingrediente que ya le ha funcionado muy bien a la plataforma de streaming: la firma de la escritora Mercedes Ron. Así, si te gustan las historias de atracción prohibida con dosis de peligro, aquí te cuento exactamente qué esperar de la película.

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Vale precisar que la cinta es la adaptación de la primera novela de la bilogía “Enfrentados”, el fenómeno literario que logró consolidar una base de lectores fieles a nivel global.

Además, la historia mezcla romance, thriller y acción, con una protagonista que se ve envuelta en una intensa trama.

¿DE QUÉ TRATA “ENFRENTADOS: MARFIL”?

El largometraje sigue a Marfil Cortés (Ester Expósito), la hija de un poderoso empresario español que vive cómodamente en Nueva York.

No obstante, su vida cambia por completo cuando es secuestrada y liberada sin ninguna explicación aparente. Entonces, su padre decide contratar al enigmático Sebastián Moore (Hugo Diego García) como guardaespaldas.

En estas circunstancias, ambos se ven obligados a pasar cada minuto juntos y, aunque al inicio chocan por el carácter indomable de ella y la reserva de él, surge entre ambos una atracción cada vez más difícil de controlar.

Así, eventualmente, al volver a España, con las amenazas intensificándose, la dupla deberá moverse en un entorno donde nadie es quien dice ser.

MIRA EL TRÁILER DE “ENFRENTADOS: MARFIL”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “ENFRENTADOS: MARFIL”?

Ester Expósito, famosa por títulos como “Élite” y “Venus”, encabeza el elenco del filme como Marfil Cortés.

Por otro lado, Hugo Diego García, quien se dio a conocer tras su participación en “The Substance”, interpreta a Sebastián Moore.

Completan el reparto de “Enfrentados: Marfil”:

Lluís Homar como Logan

como Logan Eric Masip como Iván

como Iván Pablo Molinero como Alejandro Cortés

como Alejandro Cortés Zoe Bonafonte como Gabriela

como Gabriela Leander Vyvey como Wilson

como Wilson Joaquín Ferreira como Ray

Cabe resaltar que la dirección está a cargo de Óscar Pedraza, con un guion de Sofía Cuenca a partir de la novela original de Mercedes Ron.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ENFRENTADOS: MARFIL” Y DÓNDE VERLA?

“Enfrentados: Marfil” llega el miércoles 9 de septiembre del 2026 en exclusiva a través de Amazon Prime Video, con disponibilidad en más de 240 países y territorios.

Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA PELÍCULA CON “ÉBANO” Y LA SAGA “ENFRENTADOS”?

Tal como mencioné previamente, “Enfrentados: Marfil” es la primera parte de una bilogía.

Su continuación, “Ébano”, ya fue rodada de manera consecutiva y contará la segunda mitad de la historia, con el traslado de la trama de Nueva York a España.

Y, como te puedes imaginar, ambas películas comparten director, guionista y elenco principal.

El póster de "Enfrentados: Marfil", película que explora géneros como el suspenso, el drama, la acción y el romance (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

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