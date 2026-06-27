Millie Bobby Brown regresa como brillante hermana menor de Sherlock Holmes para una última aventura en “Enola Holmes 3”. En la tercera película de Netflix basada en la novela de Nancy Springer, la joven detective llega a Malta, donde sus sueños personales y profesionales chocan en un caso más enrevesado y peligroso que cualquiera al que se haya enfrentado antes. La protagonista debe rescatar a su hermano, mientras lidia con los misterios del amor y el matrimonio. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Philip Barantini, que es el cineasta detrás del exitoso drama policíaco rodado en una sola toma, “Adolescence”, también es el encargado de dirigir la nueva entrega de esta franquicia. Después de escribir el guion de las anteriores entregas, Jack Thorne vuelve para desempeñar el mismo rol.

Además de Millie Bobby Brown, “Enola Holmes 3” cuenta con las actuaciones de Louis Partridge, Henry Cavill, Himesh Patel, Helena Bonham Carter, Sharon Duncan-Brewster y Jason Watkins.

Sherlock Holmes (Henry Cavill) es quien debe entregar a su hermana en el altar, pero es secuestrado antes de la ceremonia en la tercera y última película de "Enola Holmes" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ENOLA HOLMES 3“?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Enola Holmes 3”, “la joven detective se enfrenta a un nuevo misterio, esta vez en la isla de Malta. Mientras Enola se dirige al altar para casarse con Lord Tewkesbury (Louis Partridge), recibe la inquietante noticia de que Sherlock (Henry Cavill) ha sido secuestrado. La detective se pone inmediatamente manos a la obra, al tiempo que lidia con sus complejos sentimientos respecto al matrimonio.”

Por lo visto en el tráiler, después de que Earnest Augustus de la Casa Tewkesbury le propone matrimonio a Enola Eudoria Holmes, la intrépida detective empieza a tener dudas sobre renunciar a su apellido y a los agobiantes preparativos de la boda. No obstante, no es eso lo que la aleja del altar, sino el secuestro de su hermano Sherlock.

Cuando el Dr. Watson le informa sobre el extraño acontecimiento, Enola no duda en seguir las pistas que dejó su hermano mayor para descubrir su paradero. ¿Quién está detrás de todo?

¿CÓMO VER “ENOLA HOLMES 3”?

“Enola Holmes 3” se estrenará el miércoles 1 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la tercera y última entrega de esta saga de misterio solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “ENOLA HOLMES 3”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ENOLA HOLMES 3”

Millie Bobby Brown como Enola Holmes

Louis Partridge como Tewkesbury

Henry Cavill como Sherlock Holmes

Himesh Patel como el Dr. Watson

Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes

Sharon Duncan-Brewster como Mira Troy/Moriarty

Jason Watkins

Louis Partridge interpreta a Tewkesbury y Himesh Patel interpreta al Dr. Watson en la tercera y última película de la saga "Enola Holmes" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ENOLA HOLMES 3”?

“Enola Holmes 3”, que cuenta con Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes y Millie Bobby Brown como productores ejecutivos, tiene una duración de 105 minutos, es decir, 1 hora y 45 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “ENOLA HOLMES 3”?

El rodaje principal de “Enola Holmes 3”, producida por las compañías Legendary Pictures y PCMA Productions, comenzó el 10 de abril de 2025 en los estudios Shepperton, Inglaterra, y en La Valeta y Mdina, Malta. Las grabaciones terminaron el 27 de junio del mismo año.

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