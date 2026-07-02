Poco después de su estreno, el 1 de julio de 2026, la tercera y última entrega de “Enola Holmes” ha conseguido un lugar en el Top 10 de las películas más populares de Netflix. Pero, la respuesta de la audiencia ¿coincide con las opiniones de la crítica especializada? Si aún no has visto el final de la historia de la joven y audaz detective Enola Euforia Holmes (Millie Bobby Brown) y tienes dudas sobre ver esta u otra película del catálogo de la plataforma de streaming de la N roja, las reseñas de los principales medios de Estados Unidos podría ayudarte a tomar una decisión.

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En la cinta dirigida por Philip Barantini y escrita por Jack Black Enola acepta casarse con Lord Earnest Augustus Tewkesbury (Louis Partridge), pero antes de que pueda llegar a la ceremonia se entera del secuestro de Sherlock (Henry Cavill) y empieza a seguir su rastro. Mientras investiga el paradero de su hermano y al culpable de su desaparición, reflexiona sobre los compromisos que el matrimonio implica.

Millie Bobby Brown lidera el elenco de “Enola Holmes 3”, que también incluye a Louis Partridge, Henry Cavill, Himesh Patel, Helena Bonham Carter, Sharon Duncan-Brewster, Jason Watkins, Hattie Morahan, Jason Watkins y Joe Azzopardi.

Tewkesbury (Louis Partridge), Enola (Millie Bobby Brown) y Lady Tewkesbury (Hattie Morahan) hablando sobre la boda en la tercera y última película de "Enola Holmes" (Foto: Netflix)

LO QUE DICE LA CRÍTICA SOBRE LA PELÍCULA “ENOLA HOLMES 3”

Aunque la mayoría de la crítica aprueba “Enola Holmes 3”, lo hace con una calificación notablemente baja en comparación con las anteriores entregas. Algunos señalan que se trata de entretenimiento ligero, con buenas secuencias de acción, y destacan el incombustible carisma de Millie Bobby Brown.

Mientras que otros argumentan que el misterio central en Malta es predecible, el ritmo es monótono y que la fórmula de la franquicia ya empezó a perder fuerza y energía. Resulta decepcionante para los que esperaban el nivel de ingenio de sus predecesoras.

Además, plataformas como Rotten Tomatoes le otorga un 70% de reseñas positivas. Si bien se trata de una calificación buena, es menor que lo que consiguieron las anteriores películas de la saga “Enola Holmes”.

La crítica especializada también elogió la química que existe entre Tewkesbury (Louis Partridge) y Enola (Millie Bobby Brown) en la tercera y última película de "Enola Holmes" (Foto: Netflix)

Tomris Laffly de Variety

“Por otro lado, se echan de menos algunas de las referencias oportunas al mundo real (como el movimiento sufragista y la lucha por los derechos de los trabajadores) que hicieron que las dos películas anteriores resultaran tan vitales. Las tramas que incluyen a los combatientes por la libertad malteses y el pasado del Dr. Watson en las guerras anglo-afganas parecen añadidos de última hora a la reconciliación personal y familiar de Enola”.

Frank Scheck de The Hollywood Reporter

“Aunque con un tono y estilo algo más oscuros que sus predecesoras, esta entrega presenta las mismas dosis frecuentes de narración cómica e irónica, a menudo a cargo de Brown, que se dirige directamente a la cámara, así como los imaginativos efectos de animación que parecen inspirados en Terry Gilliam.“

Alan French de Fandom Wire

“La comedia funciona, la acción cumple y el misterio ofrece muchos giros inesperados. Para la tercera entrega de la saga de Enola Holmes, Barantini logra mantener la emoción suficiente para mantenernos enganchados”.

Kate Erbland de Indiewire

“El misterio en cuestión, aunque complejo, no ofrece mucho que desentrañar. Las deducciones no son tanto fruto de la agilidad mental de Enola como meras observaciones que solo requieren un acercamiento rápido de la cámara a alguna prueba clave.”

Benjamin Le de The Guardian

“Lo que había funcionado era una mezcla de energía vivaz, un misterio bastante atractivo y algunas lecciones de vida e historia admirablemente bien manejadas para su público femenino joven. Hay momentos intermitentes de éxito en los tres aspectos, pero no suficientes para que esta entrega fluya de la misma manera; una franquicia aceptable, quizás, está llegando a un agotamiento prematuro.”

William Bibbiani de The Wrap

“Las dos primeras películas de ‘Enola Holmes’ fueron dirigidas por Harry Bradbeer, quien le dio un ritmo trepidante a la franquicia. Incluso cuando las tramas eran pura fanfarronería, e incluso la duración parecía excesiva, las primeras películas eran entretenidas, rápidas y efectivas. Esa energía vibrante está ausente en ‘Enola Holmes 3’, ahora dirigida por Philip Barantini (‘Adolescence’) con una puesta en escena genérica y convencional que solo ocasionalmente recuerda lo emocionantes que solían ser estas películas. Las dos primeras películas de ‘Enola Holmes’ eran atractivamente agotadoras. La tercera simplemente se siente agotada.”

Lyvie Scott de Inverse

“La tercera entrega de la saga de Enola Holmes de Netflix no ofrece un misterio tan grande como cabría esperar tras el éxito de Enola Holmes 2. Es directa y predecible cuando la trama debería ser más compleja, pero la película lo compensa intensificando sus momentos emotivos.”

Lissete Lanuza Sáenz de Fangirlish

“Enola Holmes 3 es una tercera entrega bastante buena de la saga... Puede que no suene a gran elogio, pero en un panorama donde tantas secuelas fracasan por no reconocer su propia esencia, Enola Holmes 3 se mantiene firme.”

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