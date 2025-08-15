Excelentes noticias para los fanáticos de “Otro Rollo”. Después de 18 años de su último programa, los integrantes originales confirman el reencuentro más esperado: volverán a los escenarios con “Enrollados: Show en vivo”, una gira única que promete reunir risas, nostalgia y nuevas sorpresas en varias ciudades de México.

La emoción entre los seguidores es palpable. El regreso de Adal Ramones, Yordi Rosado, Gaby Platas, Mauricio Castillo, Roxana Castellanos y Eduardo España marca el reencuentro de un equipo que dejó huella en la televisión nacional. Ahora, dejan atrás el set y se preparan para conquistar los teatros más importantes del país con un espectáculo pensado para toda la familia y una sola temporada.

¿DE QUÉ SE TRATA “ENROLLADOS” Y QUIÉNES LO PRESENTAN?

“Enrollados: La Reunión” trae de vuelta a los seis protagonistas de Otro Rollo, ahora arriba del escenario con la esencia del programa, monólogos y sketches, pero también con secciones nuevas que nunca se vieron en televisión. Adal Ramones compartió el anuncio con entusiasmo: “Después de años, vuelvo a juntarme con mis amigos, con mis hermanos. Lo que marcó una generación en la televisión ahora hará historia en los teatros más importantes de México”.

Durante una entrevista en “Sale el Sol”, Adal confesó que la idea surgió hace años, pero fue una comida en pandemia la que lo cambió todo: “Fue todo un rollo en las agendas y, al final de cuentas, dijimos: ‘Aquí podemos todos’, que es arrancar la gira a mitad de enero, hacer la segunda mitad de enero y todo febrero”.

Yordi Rosado tampoco ocultó su alegría: “Estamos de vuelta y es gracias a ustedes. Con mucho cariño e ilusión les comparto que haremos una única temporada de un show en vivo con las personas más importantes de mi vida profesional”.

El elenco original subraya que la razón principal del regreso es la amistad, el cariño por el público y la oportunidad de revivir los mejores momentos con una nueva energía.

Adal Ramones y Yordi Rosado encabezan el esperado reencuentro, junto a Mauricio Castillo, Gaby Platas, Roxana Castellanos y Eduardo España (Foto: Enrollados/ Instagram)

FECHAS Y CIUDADES DONDE SE PRESENTARÁ “ENROLLADOS”

La gira de “Enrollados” arrancará el 15 de enero de 2026 en Mexicali y culminará el 28 de febrero:

15 de enero: Mexicali

16 de enero: Tijuana

Tijuana 17 de enero: Hermosillo

Hermosillo 21 de enero: Torreón

Torreón 22 de enero: Saltillo

Saltillo 25 de enero: Monterrey

Monterrey 28 de enero: Toluca

Toluca 31 de enero : Ciudad de México

: Ciudad de México 4 de febrero: Pachuca

Pachuca 5 de febrero: Puebla

Puebla 6 de febrero: Mérida

Mérida 7 de febrero: Veracruz

Veracruz 11 de febrero: Querétaro

Querétaro 12 de febrero: León

León 13 de febrero: Aguascalientes

Aguascalientes 18 de febrero: Chihuahua

Chihuahua 21 de febrero: Guadalajara

Guadalajara 28 de febrero: San Luis Potosí (final del espectáculo).

¿CÓMO Y CUÁNDO COMPRAR LOS BOLETOS?

La venta general de boletos arranca el 15 de agosto, a las 11:00 AM (hora de CDMX), a través del portal oficial y en las taquillas de cada recinto.

Los precios van desde los 1,900 MXN hasta los 3,590 MXN para la zona fan.

NOTA: La producción enfatiza que solo habrá una temporada, por lo que esta será la única oportunidad para ver a los integrantes de Otro Rollo en vivo juntos.

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DE “ENROLLADOS: LA REUNIÓN”?

El reencuentro se gesta en pandemia, durante una comida en casa de Ramones, y costó cinco años de intentos y dos de planeación. Todas las agendas tuvieron que alinearse, y el resultado es una cita prácticamente irrepetible.

Adal Ramones lo define así: “Para nosotros es histórico, porque desde hace 18 años no nos juntábamos profesionalmente. Somos un grupo de amigos que ha trascendido al trabajo. A nuestro público que ya tiene hijos, gracias. Estamos felices por volver así al escenario”.

Yordi remarca que eligieron recintos medianos: “Para conservar la cercanía con el público, porque no es un concierto”. Mauricio Castillo promete “muchas sorpresas”, mientras que Lalo España celebra que ahora hay papás e hijos disfrutando juntos de la propuesta.

¿POR QUÉ NO USAR EL NOMBRE “OTRO ROLLO”?

El nombre “Enrollados” marca la transición del formato televisivo al teatral, además de distinguirse legalmente, pues los derechos de “Otro Rollo” son de Televisa. Adal explica que, más allá de la nostalgia, busca “una personalidad propia” y conectarse con toda la generación que rió, bailó y soñó con ellos durante 12 años de programa.