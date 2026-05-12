Después de “DOC” y “Santita”, Netflix apuesta por otra producción mexicana. Se trata de “Entre padre e hijo” (“Between Father and Son” en inglés), una microserie mexicana de suspenso y romance pasional que sigue a una exitosa abogada cuyo mundo se desmorona cuando, al visitar la hacienda de su prometido, desarrolla un vínculo irresistible y prohibido con el hijo de este. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la serie creada y dirigida por Pablo Illanes? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Esta serie es de las primeras producciones originales de Netflix que adopta la estructura narrativa de las apps coreanas y chinas (como ReelShort), pero manteniendo la calidad cinematográfica y el formato horizontal. Los 20 episodios cortos de 10 minutos estarán disponibles a partir del 13 de mayo de 2026.

“Entre padre e hijo”, que explora un romance prohibido y secretos familiares, cuenta con las actuaciones de Pamela Almanza, Erick Elias, Graco Sendel, Natalia Plascencia, Ivanna Castro y Carmen Delgado. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ENTRE PADRE E HIJO”

1. Pamela Almanza como Bárbara

Pamela Almanza, que fue parte de “Luis Miguel: La Serie”, “Rebelde”, “Narcos: México”, “Rosario Tijeras 4”, “Mala fortuna”, “Con esa misma mirada” y “El Niñero”, asume el rol de Bárbara, una abogada que queda atrapada en un juego muy peligroso luego de visitar la hacienda de su prometido y conocer al que se convertirá en su hijastro. Además, se interesa por la misteriosa muerte de la ex de Álvaro.

En la miniserie mexicana "Entre padre e hijo", la actriz Pamela Almanza asume el rol protagonista de Bárbara, quien está atrapada en un peligroso juego (Foto: Netflix)

2. Erick Elias como Álvaro

Erick Elias, que apareció en “Tormenta en el paraíso”, “Niña de mi corazón”, “Ni contigo ni sin”, “Porque el amor manda”, “El color de la pasión”, “El hotel de los secretos”, “Betty en Nueva York”, “100 días para enamorarnos” y “Accidente”, da vida a Álvaro, un piloto que tras perder a su primera esposa, planea rehacer su vida con Bárbara sin imaginar que su presencia desearía el caos.

Álvaro (Erick Elias) junto a su promtedia Bárbara (Pamela Almanza) en una escena de la serie mexicana "Entre padre e hijo" (Foto: Netflix)

3. Graco Sendel como Iker

Graco Sendel, que participó en producciones como “Mi camino es amarte”, “Isla Brava” y “Domenica Montero”, quien interpreta a Iker en “Entre padre e hijo”. Se trata del hijo de Álvaro que se obsesiona con la prometida de su padre. Cuando Bárbara se interesa en la historia de su madre, él le pide que olvide ese asunto.

Graco Sendel es uno de los protagonistas de la serie mexicana "Entre padre e hijo", donde interpreta a Iker, un joven obsesionado con la prometida de su padre (Foto: Netflix)

4. Natalia Plascencia como Gaby

Natalia Plascencia, que apareció en “Hasta Que Te Conocí”, “Falsos Falsificados”, “Diablero”, “El Club”, “La reina soy yo”, “Sierra Madre: Prohibido Pasar”, “Papá soltero” y “Doc”, asume el papel de Gaby, la expareja de Álvaro. Trabajó junto a él antes de su misteriosa muerte.

Natalia Plascencia interpreta a Gaby y Erick Elias interpreta a Álvaro en la microserie mexicana "Entre padre e hijo" (Foto: Netflix)

5. Ivanna Castro como Margarita

Ivanna Castro, que fue parte de “Buscando a Frida”, “Con esa misma mirada”, “El Niñero” y “Dinastía Casillas” interpreta a Margarita, quien es parte de la familia de Iker y Álvaro, y al descubrir el secreto de Barbara, se propone desenmascararla.

Ivanna Castro asume el papel de Margarita, quien está en contra de Barbara, en la microserie mexicana "Entre padre e hijo" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ENTRE PADRE E HIJO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Entre padre e hijo”, “en apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada se tambalea cuando su visita a la hacienda de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro.”

¿CÓMO VER “ENTRE PADRE E HIJO”?

“Entre padre e hijo” se estrenará el miércoles 13 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la microserie mexicana de suspense y romance prohibido solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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