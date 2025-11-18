¿Quién es quién en la temporada 3 de “Envidiosa” (en inglés: "Envious“)? Pues, la famosa serie argentina de Netflix regresa a las pantallas con Griselda Siciliani como protagonista, varios rostros familiares y nuevas incorporaciones al elenco. Por eso, en esta nota, te presento la guía del elenco con todos los actores y personajes de los nuevos episodios de la producción. ¡Presta atención!

Vale precisar que la tercera entrega de la serie de Netflix se centra otra vez en Vicky (Griselda Siciliani), quien—tras aceptar algunas de las inseguridades que marcaron su pasado—atraviesa una etapa de cambios y nuevos retos que le abren un mundo de posibilidades.

Además, su relación con Matías (Esteban Lamothe), ya más asentada, la obliga a replantearse otras cosas: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de crecer profesionalmente en un entorno competitivo.

Entonces, lo que parecía un periodo de gran estabilidad se torna en un viaje de emociones y contradicciones en el que Vicky deberá reconocer el verdadero peso de sus deseos... sin perder el equilibrio.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Envidiosa” - Temporada 3:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ENVIDIOSA” - TEMPORADA 3?

1. Griselda Siciliani como Victoria “Vicky” Mori

Empiezo la lista con la protagonista de la serie: Vicky, quien regresa para enfrentar nuevos desafíos personales y profesionales.

Ella está interpretada por la reconocida actriz Griselda Siciliani, también integrante de los elencos de “Sentimental”, “Patito feo” y “Menem”.

Griselda Siciliani como Victoria “Vicky” Mori en una escena de la temporada 3 de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

2. Esteban Lamothe como Matías Larsen

Matías es el novio de Vicky, con quien ella intenta consolidar una relación estable en medio de diversos retos que ponen a prueba su amor.​

El artista que vuelve a asumir este rol es Esteban Lamothe, quien—previamente—se lució en proyectos como "Paulina“, ”El marginal" y "El estudiante“.

Esteban Lamothe como Matías Larsen en una escena de la temporada 3 de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

3. Nicki Nicole como Virtudes

Virtudes es un nuevo personaje en la serie. Este supone el primer papel actoral para Nicki Nicole, la cantante urbana argentina detrás de los éxitos “Wapo Traketero“, ”Parte de mí” y “Mala vida”.

Nicki Nicole como Virtudes en una escena de la temporada 3 de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

4. Pilar Gamboa como Carolina Mori

Carolina, la hermana de Vicky, continúa siendo parte fundamental en la vida de nuestra protagonista.

La estrella que le da vida al personaje es Pilar Gamboa. Entre otras producciones en las que también participó la actriz, destacan: "División Palermo“, ”El incendio" y "Viudas negras: P*tas y chorras“.

Pilar Gamboa como Carolina Mori en una escena de la temporada 3 de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Envidiosa” - Temporada 3:

5. Violeta Urtizberea como Lucila “Lu” Pedemonte , una de las mejores amigas de Vicky

, una de las mejores amigas de Vicky 6. Marina Bellati como Débora “Debbie” , otra amiga cercana a Vicky

, otra amiga cercana a Vicky 7. Bárbara Lombardo como Melina Villalba , quien completa el grupo de amigas

, quien completa el grupo de amigas 8. Lorena Vega como Fernanda , la terapeuta de Vicky

, la terapeuta de Vicky 9. Susana Pampín como Teresa , la madre de Vicky

, la madre de Vicky 10. Adrián Lakerman como Fermín

como Fermín 11. Agustín “Soy Rada” Aristarán como un nuevo personaje

como un nuevo personaje 12. María Abadi como Lola , otro nuevo personaje

, otro nuevo personaje 13. Julieta Cardinali como otro nuevo personaje

como otro nuevo personaje 14. Sebastián Wainraich como otro nuevo personaje

como otro nuevo personaje 15. Agustina “Papry” Suásquita como Elena “Leni”

como Elena “Leni” 16. José “El Purre” Giménez Zapiola como Maxi Pasini

