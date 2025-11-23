Los finales de temporadas de “Envidiosa” suelen dejar más de una pregunta y la tercera entrega no es la excepción. Por lo tanto, los fanáticos de la serie argentina de Netflix dirigida por Gabriel Medina, Fernanda Heredia y Daniel Barone esperan con ansias la cuarta entrega para descubrir lo que sucederá con Vicky (Griselda Siciliani) y Matías (Esteban Lamothe). Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Cuántos episodios tendrá? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

En la tercera temporada de la comedia dramática y romántica dirigida, Vicky lidia con la vida en pareja, se enfrenta a los celos, la maternidad y la oportunidad de crecer profesionalmente en un entorno competitivo. A pesar de que lo intenta, no puede evitar tener dudas sobre su relación y sobrepiensa cada una de las situaciones que vive con Matias.

Primero se cuestiona la razón por la que su novio no publica su amor en redes sociales, luego empieza a sentir celos de la nueva compañera de trabajo de Matías y finalmente, tiene dudas sobre convertirse en madre.

¿Qué pasará con Matías (Esteban Lamothe) y Vicky (Griselda Siciliani) en la cuarta temporada de la serie argentina "Envidiosa"? (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS DE LA TEMPORADA 4 DE “ENVIDIOSA”

Netflix aún no ha realizado el anuncio oficial ni ha revelado la fecha de estreno. No obstante, se sabe que “Envidiosa” tendrá una cuarta temporada. Varios medios han confirmado que los nuevos capítulos fueron filmados en simultáneo con la tercera entrega, del mismo modo que se llevó a cabo la producción de las dos primeras temporadas.

Se presume que la nueva entrega está en postproducción y que el elenco principal, liderado por Griselda Siciliani, retomó sus roles habituales. Aún no se conoce si existen nuevas incorporaciones al reparto, además de las presentadas al final de la tercera entrega.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 4 de “Envidiosa”? Debido a que la primera contó con doce capítulos, la segunda, con once y la tercera, con diez, no se tiene claro la cantidad de episodios que tendrá la cuarta entrega.

¿Será la última? Una publicación de Griselda Siciliani despidiéndose de su personaje, sugiere que podría ser la temporada final.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “ENVIDIOSA”?

Al final de la temporada 4 de “Envidiosa”, Vicky acepta que no está lista para ser madre y que probablemente no es algo que quiera. Intenta hablar con Matías sobre sus miedos y cómo esa decisión podría afectar su relación, pero su conversación se interrumpe cuando aparece el hijo de Matías.

Nora (Julieta Cardinali), una mujer del pasado de Matias, se presenta con su hijo Bruno y asegura que el padre es el recientemente famoso productor de televisión. ¿Realmente es su hijo? ¿Cómo reaccionará Vicky? Sin duda, provocarán más inseguridades. ¿Nora quiere recuperar a Matías?

La reacción de Vicky (Griselda Siciliani) al enterarse de que Matías tiene un hijo en la tercera temporada de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “ENVIDIOSA”

Griselda Siciliani como Victoria ‘Vicky’ Mori

Esteban Lamothe como Matías Larsen

Pilar Gamboa como Carolina Mori

Violeta Urtizberea como Lucila ‘Lu’ Pedemonte

Marina Bellati como Débora ‘Debbie’

Bárbara Lombardo como Melina Villalba

Lorena Vega como Fernanda Olivera

Susana Pampín como Teresa

Adrián Lakerman como Fermín

María Abadi como Lola Brown

José Giménez Zapiola como Maxi Pasini

Agustina Suásquita como Elena ‘Leni’

Agustín Aristarán como Felipe

Nicki Nicole como Martina ‘Virtudes’ Vázquez Rey

Sebastián Wainraich como Oscar

Julieta Cardinali como Nora

