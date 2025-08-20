“En el barro”, el spin-off argentino de “El Marginal” que emite en Netflix, vuelve a abrir la puerta al universo carcelario, esta vez desde la mirada femenina en La quebrada. Con historias marcadas por el poder, la tragedia y la supervivencia, la serie creada por Sebastián Ortega presenta a personajes que impactan tanto dentro como fuera de la pantalla.

Uno de los más comentados es el de la doctora Olga Giuliani, interpretada por Erika de Sautu Riestra. Su elegancia y magnetismo llamaron la atención desde el primer episodio, pero también ha despertado interés la actriz detrás del personaje: una mujer apasionada por la actuación, el fitness, los tatuajes y sentido del humor, que se roba las miradas a sus 58 años.

LA CARRERA DE ERIKA DE SAUTU RIESTRA

Erika de Sautu Riestra es una actriz argentina con una sólida carrera en cine y televisión. Ha participado en producciones como "Convivencia", "Sin Hijos", "Sin Código" y la multipremiada "Un gallo para Esculapio".

En "En el barro", da vida a la doctora Olga Giuliani, una médica esteticista que termina en prisión acusada de mala praxis tras los graves problemas de salud que enfrentaron varios de sus pacientes. Su personaje es clave para el desarrollo de la trama, aportando sofisticación y misterio al relato carcelario.

La doctora Olga Giuliani, es interpretada por Erika de Sautu Riestra en la serie de Netflix "En el barro" (Foto: Olga Giuliani/ Instagram)

ERIKA DE SAUTU RIESTRA EN LA VIDA REAL

En la vida real, Erika de Sautu Riestra es muy diferente a su personaje. Es madre de dos hijos adultos de 21 y 25 años, y comparte con frecuencia parte de su rutina en redes sociales.

A Erika le apasionan los tatuajes y el deporte. El gimnasio es su segunda casa y, gracias a su disciplina, luce un físico envidiable que sorprende aún más al conocer su edad: 58 años. Sus seguidores elogian constantemente la vitalidad, el estilo y la autenticidad que proyecta en cada una de sus apariciones públicas.

La actriz Erika de Sautu Riestra luce distinta a la doctora Olga Giuliani “En el barro”. (Foto: Erika de Sautu Riestra /Instagram)

FOTOS DE ERIKA DE SAUTU

Erika de Sautu Riestra deslumbra a sus 58 años con físico atlético y pasión por los tatuajes (Foto: Erika de Sautu Riestra /Instagram)

Erika de Sautu Riestra luceuna figura espectacular que le gusta lucir en sus redes sociales (Foto: Erika de Sautu Riestra /Instagram)

Erika de Sautu Riestra deslumbra a sus 58 años con físico atlético y pasión por los tatuajes (Foto: Erika de Sautu Riestra /Instagram)





Erika de Sautu Riestra junto a su novio Eduardo Frigerio (Foto: Erika de Sautu Riestra /Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí

Leyendas destacadas

Erika de Sautu Riestra deslumbra a sus 58 años con físico atlético y pasión por los tatuajes.

La actriz interpreta a la doctora Olga Giuliani en el spin-off argentino de Netflix, “En el barro”.

Madre de dos hijos, combina talento actoral con disciplina en el gimnasio.

//

El estreno de “En el barro”, el nuevo spin-off argentino creado por Sebastián Ortega, volvió a poner los focos en el oscuro universo carcelario, ahora desde la óptica de una prisión de mujeres. La serie, con el sello crudo de “El Marginal”, deslumbra con personajes que combinan glamour, peligros y tragedias. Entre ellos figura la doctora Olga Giuliani, interpretada por Erika de Sautu Riestra. Conoce más sobre esta despamapanante mujer.

Tiene dos hijos de 25 y 21. A ERika le gusta los tatuajes, pero también ejercitarse. En sus estados y publicaciones se puede ver que es amante del gimnasio y los resultados es el espectavular cuerpo que tiene a sus 58 años.

1. ¿Quién es Erika de Sautu Riestra?

Erika de Sautu Riestra es una actriz argentina principalmente conocida por producciones como “Convivencia”, “Sin hijos”, “Sin código” y “Un gallo para Esculapio”. Y ahora se suma al elenco de la serie argentina “En el barro”. Pero también ha llamado la atención su belleza y su esculpida figura a sus 58 años

Erika de Sautu Riestra es la encargada de interpretar a la Dra. Olga Giuliani, médica esteticista que fue acusada de mala praxis, cuando surgieron enfermedades y problemas graves en sus pacientes. Pero ¿qué más se sabe sobre la actriz detrás de este personaje en la serie creada por Sebastián Ortega?