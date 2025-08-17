En la serie “En el barro”, Erika de Sautu Riestra es la actriz que interpreta a Olga Giuliani, la médica esteticista que llegó a prisión tras ser acusada de mala praxis. Sin embargo, mucho antes de asumir este reto interpretativo, la artista se lució con un arriesgado personaje en otra exitosa serie argentina. ¿Te gustaría saber a qué producción me refiero? Pues, descúbrela en las siguientes líneas.

Vale precisar que esta ficción marcó un antes y un después en la carrera de Erika de Sautu Riestra, dado que protagonizó una de las escenas íntimas más comentadas del show.

Así, tal como ella misma aseguró en una entrevista para Infobae, pudo defender la idea de que -a los 50- una mujer puede estar plena, segura de sí misma y representar esa energía en pantalla.

La serie a la que me refiero es "Un gallo para Esculapio“, la cual fue creada por Bruno Stagnaro y tiene como protagonistas a Peter Lanzani y Luis Brandoni.

Aquí, Erika de Sautu Riestra le da vida a “la turca” Mercedes, la pareja de Pedro “Yiyo” Guzmán (Luis Luque).

¿DE QUÉ TRATA “UN GALLO PARA ESCULAPIO”?

“Un gallo para Esculapio“ narra la historia de Nelson, un joven oriundo de Misiones que viaja a Buenos Aires para llevarle un gallo de pelea a su hermano Roque.

Sin embargo, al no encontrarlo, emprende una búsqueda por el conurbano bonaerense que lo llevará a vincularse con una banda de piratas del asfalto.

A partir de esta premisa, el thriller dramático se desarrolla a lo largo de dos temporadas, las cuales exploran temas como la marginalidad, el poder y la supervivencia.

MIRA EL TRÁILER DE “UN GALLO PARA ESCULAPIO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “UN GALLO PARA ESCULAPIO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de "Un gallo para Esculapio“:

Luis Brandoni Marcello como “Chelo Esculapio” Ghío

Peter Lanzani como Nelson “Berenjena” Segovia

Luis Luque como Pedro “Yiyo” Guzmán

Ariel Staltari como Andrés “Loquillo” Ghío

Julieta Ortega como Nancy

Eleonora Wexler como Estela Benítez

Juan Leyrado como “El Coronel”

Andrea Rincón como Vanesa

Diego Cremonesi como Roque Sosa

Erika de Sautu Riestra como Mercedes

¿CÓMO VER “UN GALLO PARA ESCULAPIO”?

"Un gallo para Esculapio“ está disponible en el catálogo latinoamericano de HBO Max. Por lo tanto, si te encuentras en este territorio y quieres ver la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Imagen promocional de "Un gallo para Esculapio", serie creada por Bruno Stagnaro que narra su historia a lo largo de dos temporadas (Foto: Telefé)

