Hay muchos personajes del universo de ‘Dragon Ball’ que son sumamente queridos por los fans. Uno de ellos, sin duda, es ‘Vegeta‘, que posee una personalidad muy marcada, la misma que se encargó de ponerle Akira Toriyama. Él, además de eso, pensó bastante en su diseño, que justamente es el tema que vamos a abordar aquí. Para ser más exactos, te voy a contar cuál es la razón por la que el recordado mangaka decidió que el guerrero más orgulloso tuviera entradas tan exageradas.

‘Vegeta’, por si no lo sabías, hizo su primera aparición en el manga de ‘Dragon Ball’ en el capítulo 204, mientras que en el anime de ‘Dragon Ball Z’ lo hizo en el episodio 5. En ambos casos, el diseño de su cabello fue algo que llamó bastante la atención.

Justamente, sobre ello habló Akira Toriyama en 2023. Lo hizo durante una entrevista que fue publicada en ‘Dr. Mashirito Ultimate Manga Technique‘, que es un libro que resume las técnicas de Kazuhiko Torishima para entrenar artistas de manga, conocidas como el ‘Método Torishima’.

Lo que llevó a Akira Toriyama a pensar bien en el diseño de ‘Vegeta’

En aquella obra, el mangaka dejó en claro que se había dado cuenta que mucha gente se llegaba a encariñar bastante con los villanos, a tal punto de volverlos más populares que el mismo héroe y ello no le terminó de agradar. Es por eso que pensó bien en el diseño de ‘Vegeta’.

Akira Toriyama fue un mangaka y diseñador de personajes japonés. Falleció el 1 de marzo de 2024. (Foto: STR / JIJI Press / AFP) ×

“En las encuestas de popularidad de personajes, me preguntaba por qué los villanos ganaban en lugar del héroe. Con ‘Vegeta’, incluso me esforcé por no hacerlo atractivo, dándole una línea de cabello extremadamente dramática”, expresó el recordado mangaka en 2023, revelando así la razón por la que el guerrero más orgulloso tiene entradas tan exageradas.

‘Vegeta’ empezó siendo un villano en ‘Dragon Ball Z’. Ya después se convirtió en uno de los amigos y compañeros de batalla de ‘Gokú’. (Foto: Toei Animation) ×

Si bien no puedo decir que el ‘príncipe’ de la raza ‘saiyajin’ es más popular que ‘Gokú’, sí es claro que gracias a su forma de ser y a su diseño tan particular se convirtió en uno de los personajes emblemáticos de todo el universo de ‘Dragon Ball’.