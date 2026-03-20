La cuenta regresiva ya había comenzado cuando, a solo tres días del estreno de la temporada 22 de “The Bachelorette”, previsto para el 22 de marzo de 2026, ABC dio marcha atrás y canceló el reality de la noche a la mañana. ¿La razón? La difusión de un video de 2023 en el que se ve a la estrella del programa, Taylor Frankie Paul, lanzando sillas a su exnovio Dakota Mortensen frente a la hija menor de la influencer, una escena que encendió las redes y desató críticas inmediatas. La polémica fue tan grande que la cadena no solo sacó el show de la programación, sino que ahora enfrenta preguntas sobre contratos, pérdidas de publicidad y el impacto en la imagen de la franquicia. Entonces, tras esta abrupta decisión, queda una duda clave: ¿cuál es el posible costo de este escándalo para la televisora estadounidense? A continuación, te lo contamos.

El reality fue cancelado de la noche a la mañana después de que se hiciera viral un video del pasado de su protagonista, y ahora la cadena enfrenta posibles pérdidas de hasta decenas de millones de dólares (Foto: The Bachelorette / Instagram)

EL VIDEO QUE DESENCADENÓ TODO

El 19 de marzo, TMZ publicó imágenes de 2023 que mostraban a Taylor Frankie Paul golpeando e insultando a Dakota Mortensen, delante de la pequeña hija de la influencer. “Esto se llama maltrato físico. Tu hija acaba de recibir un golpe en la cabeza con una silla de metal”, le decía Mortensen a su entonces pareja, mientras registraba la agresión.

Esto derivó en el arresto de Paul, quien enfrentó cargos por agresión, daños a la propiedad y violencia doméstica en presencia de un menor. Vale precisar que, de acuerdo con la acusación formal de ese año, a la que accedió la revista PEOPLE, la hija de Taylor fue golpeada cuando su madre le arrojó “sillas pesadas de metal” a Mortensen.

Es importante mencionar que Frankie Paul y Mortensen tienen un hijo en común llamado Ever que nació en 2024. Ella también es madre de los pequeños: Indy, de 8 años, y Ocean, de 5, fruto de su matrimonio con Tate Paul, de quien se divorció en 2022 tras el escándalo de intercambio de parejas.

EL POSIBLE COSTO DEL ESCÁNDALO PARA LA CADENA ABC

Después de que Disney Entertainment Television anunció en un comunicado sobre la cancelación de la temporada 22 del reality, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuál es el posible costo de este escándalo para la cadena ABC?

Teniendo en cuenta que producir un episodio de “The Bacherolette” cuesta un promedio de 2 millones de dólares, probablemente el show haya perdido entre 20 y 25 millones de dólares, aunque no se sabe con exactitud el número de capítulos de esta temporada. Al margen de que esta entrega llegue a emitirse o no, lo cierto es que la cadena está obligada a pagar una tarifa de licencia a Warner Horizon, productora de The Bachelorette y otros programas de la franquicia, precisa The Hollywood Reporter.

A eso deben añadirse los gastos de marketing, elevando el monto a 30 millones de dólares. Pero ahí no queda todo, pues ABC también sufrirá una caída en la venta de publicidad, donde un anuncio de 30 segundos en el reality costaba US$100,000.

Después de la cancelación, ABC eliminó a Taylor Frankie Paul y a “The Bachelorette” de su sitio web. La serie también contaba con un podcast oficial de The Bachelor producido por Warner Bros. Unscripted, llamado “Bachelor Happy Hour”, que también podría verse afectado.

LA DEFENSA DE TAYLOR FRANKIE PAUL

Tras la difusión del video, un portavoz de la creadora de contenido señaló a PEOPLE que solamente buscaron dañar la imagen de Paul sin importarle su familia: “Es triste ver la última entrega de su interminable, desesperada y destructiva campaña para dañar a Taylor sin importarle las consecuencias para sus hijos. Publicar un video antiguo, que convenientemente omite el contexto, en el cumpleaños de su hijo es un intento reprobable de desviar la atención de su propio comportamiento. Afortunadamente, el público ya ha visto este acto antes y sabe quién es, y lamentablemente, muchos reconocerán este patrón de manipulación, tanto en sus acciones en el programa como en sus propias experiencias”.

En un comunicado, el mismo portavoz declaró que Paul sufrió muchos años de abuso físico y psicológico generalizado en silencio, pero que ahora reúne fuerzas para afrontar todo, sobre todo cuidando la integridad de sus hijos: “Hay demasiadas mujeres que sufren en silencio mientras sobreviven a exparejas agresivas y celosas que se niegan a dejarlas seguir adelante con sus vidas. Taylor ha guardado silencio por temor a sufrir más abusos, represalias y humillación pública. Actualmente está explorando todas sus opciones, buscando apoyo y preparándose para asumir y compartir su historia”.

Por su parte, Mortensen también se refirió a lo sucedido en el mismo medio: “Como cualquiera que haya visto el video comprenderá que esta es una situación profundamente perturbadora. Desafortunadamente, estoy acostumbrado a estas acusaciones infundadas sobre mí y nuestra relación, las cuales niego categóricamente. Me estoy centrando en nuestro hijo y su seguridad, y espero que Taylor haga lo mismo”.

Vale recodar que en aquella ocasión, Paul se declaró culpable de agresión con agravantes bajo fianza; es decir, si cumple con las condiciones del acuerdo, ese cargo será desestimado. Respecto a los otros cargos, dijo que ya fueron retirados en una entrevista en septiembre de 2025 en “Call Her Daddy”, donde calificó el incidente como el “momento más difícil” de su vida, pues nunca lastimó a su hija ni haría nada que perjudique a sus pequeños.

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