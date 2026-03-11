Tras atropellar a un hombre durante sus vacaciones en República Dominicana, Elena (Clara Galle) decide pedirle ayuda a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), quienes acuerdan enterrar el cuerpo de la víctima para evitar que la madre de su sobrina termine en prisión. Las tres deben guardar el secreto que amenaza con destruir a su familia. ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar para evitar que las descubra lo que sucedió “Esa noche” (“That Night” en inglés)? ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie española de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Este thriller creado por Jason George se basa en la novela “That Night” de la autora británica Gillian McAllister y cuenta con la dirección de (“Mindscape”, “The Head”) y Liliana Torres (“Mamífera”, “Kimeres”), el guion de Jason George (“Narcos”, “Into The Night”) y Lara Sendim (“Los renglones torcidos de Dios”, “El Inocente”).

“Esa noche”, producida por Txintxua Films S.L. con George y Marian Fernández Pascal (“Intimidad”, “Amama”) como productores ejecutivos, tiene como protagonistas a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. A ellas se suman, Raidher Díaz, Nüll García, Gabriel Polanco, Luis del Valle, Alícia Falcó, Julen Clarke, Albert Wollf II Saint Felix Nolasco, Pablo Zito, Sonya Peña, Peio Etxarri y Ignacio Visca.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ESA NOCHE”

1. Clara Galle como Elena

Clara Galle, conocida por interpretar a Raquel Mendoza en las películas de Netflix “A través de mi ventana”, “A través del mar” y “A través de tu mirada”, a Eva Merino en la serie de Amazon Prime Video “El internado: Las Cumbres”, a Greta en “Ni una más“ y Amaia Olaberria en “Olympo”, asume el rol de Elena, la joven que atropella a un policía y solicita la ayuda de sus hermanas.

Clara Galle interpreta a Elena, la responsable del accidente automovilístico, en la serie española "Esa noche" (Foto: Netflix) / LAIA LLUCH/NETFLIX

2. Claudia Salas como Paula

Claudia Salas, que fue parte de las series “Seis hermanas”, “Centro Médico”, “Playfriends”, “Élite”, “La peste”, “Élite historias breves”, “La ruta”, “Las pelotaris 1926”, “Furia” y “Salvador”, da vida a Paula, la hermana de Elena que llega primero a la escena del crimen y propone ocultar los sucedido.

Claudia Salas asume el rol de Paula, la hermana práctica de Elena, en la serie española "Esa noche" (Foto: Netflix) / PABLO RICCIARDULLI/NETFLIX

3. Paula Usero como Cris

Paula Usero, que apareció en las series “Velvet Colección”, “Amar es para siempre”, “Paquita Salas “, “Justo Antes de Cristo”, “La cocinera de Castamar”, “Noche de chicas”, “Las abogadas” y “Manual para señoritas”, interpreta a Cris, hermana de Elena y Paula. Ella propone llamar a emergencia y lidiar con las consecuencias.

Paula Usero da vida a Cris, la segunda hermana de Elena, en la serie española "Esa noche" (Foto: Netflix) / PABLO RICCIARDULLI/NETFLIX

4. Pedro Casablanc como Arbizu

Pedro Casablanc, que participó en “Hospital Central”, “Los misterios de Laura”, “El asesinato de Carrero”, “Balas perdidas”, “Amar es para siempre”, “El ministerio del tiempo”, “Cuéntame cómo pasó”, “White Lines”, “La Fortuna” y “Los herederos de la tierra”, asume el papel del padre de las hermanas Arbizu.

Pedro Casablanc como Arbizu, el padre de Elena, Paula y Cris, en la serie española "Esa noche" (Foto: Netflix)

5. Raidher Díaz como Zahi

Raidher Díaz, quien fue parte de proyectos como “La Mascarada: Penélope y Carlos”, “Once Upon a Time... En Cuarentena”, “Milly: Reina del Merengue”, “Rubirosa”, “Saint X” y “El amor y todos sus amigos”, da vida a Zahi en la serie española de Netflix.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Esa noche”:

Nüll García como Luisa

Gabriel Polanco como Tito

Luis del Valle como Bartolo

Alícia Falcó

Julen Clarke

Albert Wollf II Saint Felix Nolasco

Pablo Zito como Ricardo

Sonya Peña

Peio Etxarri como Rafa

Ignacio Visca

¿DE QUÉ TRATA “ESA NOCHE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su automóvil. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.

Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? ‘Esa noche’ obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.”

¿CÓMO VER “ESA NOCHE”?

“Esa noche” se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

