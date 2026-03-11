Tras atropellar a un hombre durante sus vacaciones en República Dominicana, Elena (Clara Galle) decide pedirle ayuda a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), quienes acuerdan enterrar el cuerpo de la víctima para evitar que la madre de su sobrina termine en prisión. Las tres deben guardar el secreto que amenaza con destruir a su familia. ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar para evitar que las descubra lo que sucedió “Esa noche” (“That Night” en inglés)? ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie española de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.
Este thriller creado por Jason George se basa en la novela “That Night” de la autora británica Gillian McAllister y cuenta con la dirección de (“Mindscape”, “The Head”) y Liliana Torres (“Mamífera”, “Kimeres”), el guion de Jason George (“Narcos”, “Into The Night”) y Lara Sendim (“Los renglones torcidos de Dios”, “El Inocente”).
“Esa noche”, producida por Txintxua Films S.L. con George y Marian Fernández Pascal (“Intimidad”, “Amama”) como productores ejecutivos, tiene como protagonistas a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. A ellas se suman, Raidher Díaz, Nüll García, Gabriel Polanco, Luis del Valle, Alícia Falcó, Julen Clarke, Albert Wollf II Saint Felix Nolasco, Pablo Zito, Sonya Peña, Peio Etxarri y Ignacio Visca.
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ESA NOCHE”
1. Clara Galle como Elena
Clara Galle, conocida por interpretar a Raquel Mendoza en las películas de Netflix “A través de mi ventana”, “A través del mar” y “A través de tu mirada”, a Eva Merino en la serie de Amazon Prime Video “El internado: Las Cumbres”, a Greta en “Ni una más“ y Amaia Olaberria en “Olympo”, asume el rol de Elena, la joven que atropella a un policía y solicita la ayuda de sus hermanas.
- Instagram: @claaragalle
2. Claudia Salas como Paula
Claudia Salas, que fue parte de las series “Seis hermanas”, “Centro Médico”, “Playfriends”, “Élite”, “La peste”, “Élite historias breves”, “La ruta”, “Las pelotaris 1926”, “Furia” y “Salvador”, da vida a Paula, la hermana de Elena que llega primero a la escena del crimen y propone ocultar los sucedido.
- Instagram: @claudiasalas_
3. Paula Usero como Cris
Paula Usero, que apareció en las series “Velvet Colección”, “Amar es para siempre”, “Paquita Salas “, “Justo Antes de Cristo”, “La cocinera de Castamar”, “Noche de chicas”, “Las abogadas” y “Manual para señoritas”, interpreta a Cris, hermana de Elena y Paula. Ella propone llamar a emergencia y lidiar con las consecuencias.
4. Pedro Casablanc como Arbizu
Pedro Casablanc, que participó en “Hospital Central”, “Los misterios de Laura”, “El asesinato de Carrero”, “Balas perdidas”, “Amar es para siempre”, “El ministerio del tiempo”, “Cuéntame cómo pasó”, “White Lines”, “La Fortuna” y “Los herederos de la tierra”, asume el papel del padre de las hermanas Arbizu.
5. Raidher Díaz como Zahi
Raidher Díaz, quien fue parte de proyectos como “La Mascarada: Penélope y Carlos”, “Once Upon a Time... En Cuarentena”, “Milly: Reina del Merengue”, “Rubirosa”, “Saint X” y “El amor y todos sus amigos”, da vida a Zahi en la serie española de Netflix.
Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Esa noche”:
- Nüll García como Luisa
- Gabriel Polanco como Tito
- Luis del Valle como Bartolo
- Alícia Falcó
- Julen Clarke
- Albert Wollf II Saint Felix Nolasco
- Pablo Zito como Ricardo
- Sonya Peña
- Peio Etxarri como Rafa
- Ignacio Visca
¿DE QUÉ TRATA “ESA NOCHE”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su automóvil. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.
Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? ‘Esa noche’ obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.”
¿CÓMO VER “ESA NOCHE”?
“Esa noche” se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí