Lo que debían ser unas vacaciones maravillosas en República Dominicana, se convierten en una pesadilla para Elena (Clara Galle) y sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), cuando una noche de fiesta, la primera atropella a un hombre. Las otras dos intentan ayudar, pero terminan empeorándolo todo en “Esa noche” (“That Night” en inglés), serie española de Netflix creada por Jason George (“Narcos”, “Into The Night”),¿Quieres conocer más detalles sobre esta producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, los miembros del reparto y más detalles relevantes.

Bajo la dirección de Jorge Dorado (“Mindscape”, “The Head”) y Liliana Torres (“Mamífera”, “Kimeres”), este thriller cuenta con un guion de Jason George (“Narcos”, “Into The Night”) y Lara Sendim (“Los renglones torcidos de Dios”, “El Inocente”), y un elenco conformado por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. A ellas se suman, Raidher Díaz, Nüll García, Gabriel Polanco, Luis del Valle, Alícia Falcó, Julen Clarke, Albert Wollf II Saint Felix Nolasco, Pablo Zito, Sonya Peña, Peio Etxarri y Ignacio Visca.

“ESA NOCHE”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Esa noche”, producida por Txintxua Films S.L. está basada en la novela “That Night” de la autora británica Gillian McAllister, quien también escribió “Everything But The Truth”, “The Choice”, “The Good Sister”, “The Evidence Against You” y “How To Disappear”.

Clara Galle interpreta a Elena, Paula Usero interpreta a Cris y Claudia Salas interpreta a Paula en la serie española "Esa noche" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ESA NOCHE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su automóvil. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.

Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? ‘Esa noche’ obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.”

Por lo que he visto en el tráiler, mientras Cris propone llamar a emergencias y explicar lo que sucedió, Paula asegura que la mejor opción y esconder el cuerpo para evitar que Elena termine en prisión. Pero ese secreto causará muchos problemas y creará conflictos entre las hermanas.

¿CÓMO VER “ESA NOCHE”?

“Esa noche” se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

ACTORES Y PERSONAJES DE “ESA NOCHE”

Clara Galle como Elena

Claudia Salas como Paula

Paula Usero como Cris

Pedro Casablanc como Arbizu

Raidher Díaz como Zahi

Nüll García como Luisa

Gabriel Polanco como Tito

Luis del Valle como Bartolo

Alícia Falcó

Julen Clarke

Albert Wollf II Saint Felix Nolasco

Pablo Zito como Ricardo

Sonya Peña

Peio Etxarri como Rafa

Ignacio Visca

Paula Usero asume el rol de Cris, una de las hermanas de Elena, en la serie española "Esa noche" (Foto: Netflix) / PABLO RICCIARDULLI/NETFLIX

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “ESA NOCHE”?

“Esa noche”, que cuenta con Jason George y Marian Fernández Pascal como productores ejecutivos, tiene seis episodios.

¿DÓNDE SE GRABÓ “ESA NOCHE”?

El rodaje de “Esa noche” se realizó en República Dominicana, así como en las provincias de Guipúzcoa y Navarra.

