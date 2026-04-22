Después del éxito de la tercera temporada y la confirmación de la cuarta entrega, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, no hay duda de que “Jujutsu Kaisen” es uno de los animes más importantes de Mappa. Pero no es el único que ha consolidado la reputación de este estudio de animación. Hasta hace algunos años, “Attack on Titan” era su principal representante. “Hell’s Paradise”, “Vinland Saga”, “Dorohedoro” y “Yuri!!! on Ice” también son parte de su catálogo.

No obstante, hay otro anime sin precedentes en la industria. Se trata de “Chainsaw Man”, que es una producción excepcional financiada íntegramente por el estudio. Aunque la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto enfrentó críticas por su ritmo lento respecto al manga y bajas ventas de Blu-rays en Japón, fue la más popular de 2022

Este anime ha sido un éxito rotundo en popularidad, streaming y merchandising, consolidándose como uno de los nombres más fuertes de la industria actual. Además, la película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” ha acumulado más de $160 millones de dólares, reafirmando su éxito comercial.

La película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” ha acumulado más de $160 millones de dólares, reafirmando su éxito comercial del anime (Foto: MAPPA)

“CHAINSAW MAN” ES LA RAZÓN POR QUE EL PRESIDENTE DE MAPPA SE DEDICA AL ANIME

Debido a los reconocimientos que “Chainsaw Man” ha recibido y lo que ha conseguido desde que se estrenó, significa mucho para quienes trabajan en ella. De hecho, el presidente de MAPPA, Manabu Otsuka, aseguró que esta serie es la razón por la que trabaja en el anime.

“Sentí que ‘Chainsaw Man” encarna la razón por la que elegí el anime como mi profesión, así como la genealogía de la subcultura que me atrajo profundamente cuando me uní a Studio 4C. La crudeza que no puede ser contenida dentro de un marco existente, la perspectiva ligeramente distorsionada y el poder de convertirla en entretenimiento. Conectaba con el espíritu de los creadores que se reunieron en MAPPA y coincidía con el tipo de obras que hemos amado y que hemos estado creando hasta ahora”, señaló en una entrevista con Bunshun Online.

MAPPA también es responsable del marketing y la expansión internacional de este anime que narra la historia de Denji, un joven pobre que, tras ser traicionado y asesinado, se fusiona con su mascota demonio, Pochita, para revivir como un híbrido humano-motosierra. Reclutado por la cazadora Makima, se une a la Seguridad Pública para combatir demonios nacidos del miedo humano, buscando una vida digna mientras lucha contra criaturas sangrientas

Aunque la adaptación de “Chainsaw Man” impulsó la popularidad de la obra de Tatsuki Fujimoto, que ya superaba los 16 millones de copias en circulación, al principio, el anime fue una decisión arriesgada que Mappa asumió. Sin duda, el éxito de proyectos autofinanciados como este ayuda a impulsar más proyectos de este tipo.

La historia de Denji continúa tras "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc". En la segunda temporada del anime, el protagonista debe enfrentarse a varios asesinos que van por él (Foto: MAPPA)

“CHAINSAW MAN” TENDRÁ TEMPORADA 2

La segunda temporada de “Chainsaw Man” se confirmó durante la Jump Festa 2026 y adaptará el arco de los Asesinos Internacionales, que es el sexto arco argumental de la Saga de Seguridad Pública y comienza justo después de los eventos del arco de Bomb Devil, presentado en “Chainsaw Man – The Movie: Reze”.

“Assassin’s Arc” se centra en Denji convirtiéndose en un objetivo global, enfrentando a asesinos internacionales tras revelarse la existencia del Demonio Motosierra. Por lo pronto, no se anunciaron más detalles de la segunda temporada de “Chainsaw Man” como la fecha de estreno, el formato, el equipo y el reparto.

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