La llegada de la serie “Estado de Fuga 1986” (en inglés: “Fugue State 1986”) a Netflix ha despertado una enorme curiosidad entre los suscriptores de la famosa plataforma de streaming. Y es que, más allá de estar inspirada en impactantes hechos reales, la producción cuenta con un reparto de primer nivel. ¿Te gustaría conocer a todos los actores y personajes del show televisivo? Entonces, esta nota es para ti. ¡Préstale atención a la guía del elenco!

Vale precisar que la trama de la serie de Netflix se inspira en uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana: la masacre del restaurante Pozzetto, ocurrida en Bogotá en 1986.

Así, la ficción narra la historia de un veterano de guerra obsesionado con el poder de las palabras y la de un joven aspirante a escritor (que se sumerge tanto en la ficción... que empieza a confundirla con la realidad).

Antes de continuar, mira el tráiler de “Estado de Fuga 1986“:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ESTADO DE FUGA 1986″?

1. Andrés Parra como Jeremías Salgado

Para saber quién es quién en la serie colombiana, empiezo la lista con el protagonista: Jeremías Salgado. Él es un personaje inspirado en Campo Elías Delgado, el veterano de la guerra de Vietnam y profesor de inglés que perpetró la masacre en la vida real.​

El actor que lo interpreta es Andrés Parra, reconocido por su papel principal en “Escobar, El Patrón del Mal”, así como por su participación en "Órbita 9“, ”El robo del siglo" y "El cartel de los sapos“.

Andrés Parra como Jeremías Salgado en una escena de la serie colombiana "Estado de fuga 1986" (Foto: Netflix)

2. José Restrepo como Camilo León

Camilo León, por su parte, es un joven estudiante de literatura que ve en Jeremías a un mentor intelectual. No obstante, sin saberlo, se convierte en testigo privilegiado de la oscuridad que consume al veterano.

El artista que asume este rol es José Restrepo, también integrante de los elencos de "Malcriados“, ”Sumergible“ y ”Apatía, una película de carretera“.

José Restrepo como Camilo León en una escena de la serie colombiana "Estado de fuga 1986" (Foto: Netflix)

3. Carolina Gómez como Indira Quinchía

Por otro lado, Indira Quinchía es una investigadora tenaz y analítica encargada de reconstruir el rompecabezas del crimen.

La actriz que se pone en la piel del personaje es Carolina Gómez, famosa por proyectos como "Karabudjan“, ”Saluda al diablo de mi parte“, ”El paseo" y "Bluff“.

Carolina Gómez como Indira Quinchía en una escena de la serie colombiana "Estado de fuga 1986" (Foto: Netflix)

4. Jorge Enrique Abello

Jorge Enrique Abello, el inolvidable Don Armando de “Yo soy Betty, la fea” regresa a las pantallas con un papel dramático en “Estado de Fuga 1986“.

Jorge Enrique Abello forma parte del elenco de la serie colombiana "Estado de Fuga 1986" de Netflix (Foto: @jeabello / Instagram)

Otros actores de “Estado de Fuga 1986“:

5. Consuelo Luzardo

6. Christian Tappan

7. Camila Jurado

8. Paulina Díazgranados

9. Ernesto Benjumea

10. Marcela Benjumea

