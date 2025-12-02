“Estado de Fuga 1986” (en inglés: “Fugue State 1986”) es la nueva serie que se suma al catálogo de Netflix, trayendo consigo una historia inspirada en uno de los episodios más oscuros que ha vivido Colombia. ¿Sabes exactamente de qué trata y cómo verla? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que debes conocer sobre la producción. ¡Presta atención!

Vale precisar que la trama de la serie de Netflix nos hace recordar una fecha infame en tierras colombianas: el 4 de diciembre de 1986.

Aquel día, el veterano de guerra Campo Elías Delgado asesinó a varias personas—incluida su propia madre—antes de dirigirse al restaurante italiano Pozzetto en Bogotá, donde mató a 21 personas más (número total de víctimas mortales: 29).

En ese sentido, la producción utiliza este contexto real para construir un thriller psicológico que profundiza en la salud mental, el trauma y el aislamiento que llevaron a la tragedia.

¿DE QUÉ TRATA “ESTADO DE FUGA 1986”?

“Estado de Fuga 1986” narra la historia de Camilo León (José Restrepo), un joven estudiante de literatura y aspirante a escritor que descubre que su mentor, Jeremías Salgado (Andrés Parra), es el responsable de la masacre de Pozzetto.

Entonces, mientras intenta reconstruir lo ocurrido, Camilo se adentra en el laberinto mental del asesino y se ve obligado a enfrentarse al suyo propio.

Por otro lado, también conocemos a la investigadora Indira Quinchía (Carolina Gómez), quien se suma a la búsqueda de la verdad detrás de la matanza.

De esta manera, nos encontramos con un relato sobre la fragilidad de la razón, el poder de la maldad y los hilos invisibles que pueden unir a un escritor con un asesino.

MIRA EL TRÁILER DE “ESTADO DE FUGA 1986”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ESTADO DE FUGA 1986”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de la serie colombiana:

Andrés Parra como Jeremías Salgado , el veterano de guerra transformado en asesino

, el veterano de guerra transformado en asesino José Restrepo como Camilo León , el joven escritor cautivado por Salgado

, el joven escritor cautivado por Salgado Carolina Gómez como Indira Quinchía , la investigadora que reconstruye pieza por pieza los hechos del crimen

, la investigadora que reconstruye pieza por pieza los hechos del crimen Jorge Enrique Abello (recordado por “Yo soy Betty, la fea”)

(recordado por “Yo soy Betty, la fea”) Paulina Díazgranados

Camila Jurado

Ernesto Benjumea

Consuelo Luzardo

Marcela Benjumea

¿CÓMO VER “ESTADO DE FUGA 1986”?

“Estado de Fuga 1986” se estrena de manera exclusiva en Netflix el jueves 4 de diciembre de 2025.

Por lo tanto, para disfrutar de sus 8 episodios desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En Estados Unidos, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Estado de fuga 1986", serie colombiana basada en los sucesos reales del veterano de Vietnam Campo Elías Delgado y su tiroteo masivo en Bogotá (Foto: Netflix)

