En octubre del 2026, la parte 2 de “Furia” (también conocida como “Estado de furia”) es uno de los lanzamientos más destacados del catálogo español de HBO Max y, frente a su esperada llegada a la famosa plataforma de streaming, hay algunas dudas que se repiten. Entre ellas, se incluye: cuántos capítulos tiene esta entrega de la serie, cada cuánto se publican y qué día toca ver el siguiente. Por eso, con el fin de que te organices sin problemas, aquí te traigo su calendario de estreno completo.

Vale precisar que la segunda temporada de la ficción apuesta por historias inéditas, cargadas de humor negro y mucho drama.

Y, en el elenco, destacan figuras como Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena, Clara Sans, Claudia Salas y Ana Torrent.

Además, de acuerdo con HBO Max, llega con un interesante antecedente: fue la producción más vista de la plataforma en España desde el 2021, solo por detrás de “La casa del dragón” y “The Last of Us”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Furia” - Parte 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “FURIA” - PARTE 2

Esta entrega de la serie española se compone de 8 capítulos de 30 minutos cada uno, programados para lanzarse entre octubre y noviembre del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 1: viernes 9 de octubre del 2026

viernes 9 de octubre del 2026 Episodio 2: viernes 16 de octubre del 2026

viernes 16 de octubre del 2026 Episodio 3: viernes 23 de octubre del 2026

viernes 23 de octubre del 2026 Episodio 4: viernes 30 de octubre del 2026

viernes 30 de octubre del 2026 Episodio 5: viernes 6 de noviembre del 2026

viernes 6 de noviembre del 2026 Episodio 6: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Episodio 7: viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 8: viernes 27 de noviembre del 2026

Cabe resaltar que el lanzamiento de un capítulo por semana fue confirmado por la actriz Claudia Salas, a través de su cuenta de Instagram.

¿CÓMO VER “FURIA” - PARTE 2?

Tal como mencioné previamente, “Furia” forma parte del catálogo de HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de la segunda temporada del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿DE QUÉ TRATA “FURIA” - PARTE 2?

“Furia” - Parte 2 sigue a varias mujeres atrapadas en un sistema de mercado donde cualquier aspecto de sus vidas (como la intimidad, el cuerpo, el éxito profesional o su propia identidad) puede convertirse en espectáculo y mercancía.

Y, en este contexto, nuestras protagonistas se enfrentan a situaciones extremas en las que la exposición pública, el negocio y la presión social cruzan la línea, y tienen como principal herramienta de respuesta justamente la furia.

Las actrices Carmen Maura y Ana Torrent en la segunda temporada de la exitosa serie de televisión española "Furia" (Foto: Producciones Mandarina / HBO Max)

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