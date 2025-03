Después de recibir la visita de un robot aparentemente controlado por su hermano, al que creía muerto, Michelle (Millie Bobby Brown) emprende un viaje por el Oeste americano junto a Cosmo, un contrabandista y el compañero de este con la finalidad de encontrar respuesta en “Estado eléctrico” (“The Electric State” en su idioma original), comedia dramática, de aventuras y ciencia ficción dirigida por Anthony y Joe Russo (“Vengadores: End Game”) para Netflix. ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La película escrita por Chris Markus y Stephen McFeely es una adaptación de la novela gráfica homónima de Simon Stålenhag. Su rodaje se realizó entre octubre de 2022 y febrero de 2023, tiene una duración de 128 minutos y se estrenará el 14 de marzo de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja.

Mientras Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Woody Norman, Giancarlo Esposito, Jason Alexander, Martin Klebba y Marin Hinkle integran el elenco principal de “Estado eléctrico”, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Alan Tudyk, Hank Azaria, Colman Domingo, Rob Gronkowski, Billy Gardell, Susan Leslie y Jordan Black conforman el reparto de voces. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ESTADO ELÉCTRICO”

1. Millie Bobby Brown como Michelle

Millie Bobby Brown, que participó en “Stranger Things”, “Modern Family”, “Intruders”, “Grey’s Anatomy”, “Godzilla: King of the Monsters”, “Enola Holmes”, “Godzilla vs. Kong” y “Damsel”, asume el papel de Michelle, una adolescente huérfana que emprende un viaje por el Oeste americano en busca de su hermano Christopher.

“La verdad es que no estoy acostumbrado a interpretar papeles modernos o contemporáneos, lo cual es curioso”, declaró Brown a Tudum, “pero me encanta todo lo que tenga que ver con los 90”.

Alan Tudyk le da voz a Cosmo, mientras que Millie Bobby Brown interpreta a Michelle en la película de ciencia ficción "Estado eléctrico" (Foto: Netflix)

2. Chris Pratt como Keats

Chris Pratt, que apareció en películas como “Guerra de novias”, “La noche más oscura”, “Guardianes de la Galaxia”, “Jurassic World”, “Avengers: Infinity War”, “The Tomorrow War”, “Thor: Love and Thunder” y “Jurassic World: Dominion”, da vida a Keats, un contrabandista de poca monta que se une a la aventura de Michelle en la Zona de Exclusión.

“Me encanta la idea de que la gente aspire a ser estos personajes heroicos que han visto en la cultura pop”, señaló Pratt, “pero se quedan muy cortos... En la mente de Keats, se ve realmente bien”.

Millie Bobby Brown asume el rol de Michelle y Chris Pratt asume el rol del contrabandista Keats en la comedia de ciencia ficción "Estado eléctrico" (Foto: Netflix)

3. Ke Huy Quan como el Dr. Amherst / la voz de P.C.

Ke Huy Quan, que fue parte de “Indiana Jones y el templo maldito”, “Los Goonies”, “Indiana Jones y la última cruzada”, “Everything Everywhere All At Once” y “Kung Fu Panda 4”, interpreta al Dr. Amherst, que es el cerebro detrás de toda la red global de Sentre. También le da voz a P.C.

Ke Huy Quan da vida al Dr. Amherst, el cerebro detrás de toda la red global de Sentre, en la película "Estado eléctrico" (Foto: Netflix)

4. Stanley Tucci como Ethan Skate

Stanley Tucci, conocidos por producciones como “Lucky Number Slevin”, “Camino a la perdición”, “La terminal”, “The Devil Wears Prada”, “The Lovely Bones”, “Los juegos del hambre” y “Spotlight”, interpreta a Ethan Skate en “Estado eléctrico”. De acuerdo con la descripción de Netflix, se trata del “genio tecnológico que creó los neurocasters, redes que permiten a las personas transmitir sus ideas y sentimientos sin la interacción humana”.

Stanley Tucci asume el papel del genio tecnológico Ethan Skate en la película de ciencia ficción "Estado eléctrico" (Foto: Netflix)

5. Giancarlo Esposito como el coronel Marshall Bradbury

Giancarlo Esposito, recordado por su papel como Gustavo ‘Gus’ Fring en las series “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, y como Moff Gideon en “The Mandalorian”, asume el rol del coronel Marshall Bradbury, un antiguo héroe del levantamiento que ahora es una especie de cazarrecompensas de robots que usa un dron andante para matar máquinas que cruzan la frontera.

Giancarlo Esposito interpreta al coronel Marshall Bradbury y Stanley Tucci interpreta a Ethan Skate en la comedia de ciencia ficción "Estado eléctrico" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Electric State”:

Woody Norman como Christopher

Jason Alexander como Ted

Martin Klebba como Herman

Marin Hinkle como Ms. Sablinsky

Voces

Woody Harrelson como Mr. Peanut

Anthony Mackie como Herman

Brian Cox como Popfly

Jenny Slate como Penny Pal

Alan Tudyk como Cosmo

Hank Azaria como Perplexo

Colman Domingo como Wolfe

Rob Gronkowski como Blitz

Billy Gardell como Garbage Bot

Susan Leslie como Mrs Scissors

Jordan Black como Clem

¿DE QUÉ TRATA “ESTADO ELÉCTRICO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, ‘Estado eléctrico” se ambienta en una versión alternativa y retrofuturista de la década de los 90. “Michelle es una adolescente huérfana que sobrevive como puede en una sociedad donde hay robots con sentimientos que parecen dibujos animados y mascotas, que en su día sirvieron a los seres humanos y que viven en el exilio tras un alzamiento fallido. Todo lo que Michelle cree saber sobre el mundo cambia de la noche a la mañana cuando recibe la visita de Cosmo, un robot dulce y misterioso que parece estar controlado por Christopher, su hermano menor, al que creía muerto.

Decidida a encontrarlo, Michelle emprende un viaje por el Oeste americano junto a Cosmo y acaba uniendo fuerzas de mala gana con Keats, un contrabandista de poca monta, y con Herman, el ocurrente robot que lo acompaña. Cuando se adentran en la Zona de Exclusión, un lugar aislado en el desierto donde los robots sobreviven ahora por sí mismos, Michelle y Keats se topan con un extraño grupo de aliados animatrónicos y descubren que las fuerzas que se ocultan tras la desaparición de Christopher son más siniestras de lo que esperaban”.

¿CÓMO VER “ESTADO ELÉCTRICO”?

“Estado eléctrico” se estrenará el viernes 14 de marzo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de ciencia ficción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.