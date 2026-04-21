Los animes son cada vez más populares. Aunque los distintos títulos cuentan con un gran número de seguidores, tras el éxito mundial de películas como “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, este tipo de producciones ha llegado más allá del mundo geek. Asimismo, el live action de Netflix de “One Piece” ha logrado que varios espectadores decidan darle una oportunidad al anime basado en el popular manga de Eiichirō Oda. Pero ¿cuáles son los países en los que se consume más anime?

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La empresa de marketing digital y análisis GEM Partners Co. Ltd. publicó un informe titulado “Anime Global White Book 2026”, en el que se muestran las tendencias mundiales actuales relacionadas con el anime. Específicamente, analiza los cambios y el estado actual de la “expansión mundial y el entusiasmo por el anime” desde 2020 hasta el 2025.

Los datos recopilados corresponden a encuestas realizadas a 15 000 participantes en 15 países. Además, dicho informe destaca el potencial del anime japonés en cada país. Lamentablemente, Estados Unidos no está en los primeros lugares.

“Jujutsu Kaisen” se posicionó en los primeros puestos de los animes más vistos de varios países (Foto: Mappa)

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON MAYOR AUDIENCIA DE ANIME?

Los tres países con mayor audiencia de anime en 2025 son Japón, China e India. Este último, pasó de un 11 % registrado en 2020 al 41 % en 2025, lo que representa un incremento del 30 % en la audiencia de anime. Mientras que, China experimentó un aumento del 14 % en la audiencia total.

La encuesta también revela que el género de acción y aventura obtuvo una alta calificación en los nueve países (Japón, Estados Unidos, China, India, Corea del Sur, Francia, Alemania, Reino Unido y Brasil) que fueron encuestados anualmente. Asimismo, el género “Isekai” goza de gran popularidad en Japón y Corea del Sur.

Aunque Indonesia, Australia, Finlandia, España, México y Arabia Saudita también participaron de la encuesta, que muestra que el porcentaje de personas que gastan en anime supera el 10% en todas las categorías, lo hicieron de forma irregular.

"Detective Conan", protagonizada por Conan Edogawa, es el anime más visto en Japón, China y Corea del Sur (Foto: TMS Entertainment)

¿CUÁLES SON LOS ANIMES MÁS VISTOS?

“Detective Conan” es el anime más visto en Japón, China y Corea del Sur. Aunque “Naruto/Boruto” ocupó el puesto 15 en Japón, alcanzó una buena posición en otros países. Mientras que, “Jujutsu Kaisen” se posicionó en los primeros puestos en todos los países.

“Dragon Ball” y “Dragon Ball DAIMA” son muy populares en India y Brasil. Este último tiene un incremento del 15 % en la audiencia de anime.

Por otro lado, Netflix fue el servicio más utilizado para ver anime fuera de Japón y China. Prime Video y YouTube también obtuvieron una alta puntuación en muchos países. Y fuera de Japón, China y Corea del Sur, Crunchyroll logró entrar en el Top 10.

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