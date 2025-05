Menos de 24 horas después de haberse convertido en la décimo cuarta eliminada, Manelyk González sigue dando de qué hablar; y como era de esperarse, el show que llevaba dentro de “La casa de los famosos All-Stars” lo trasladó al foro, donde su víctima fue nada más y nada menos que Lupillo Rivero, a quien tildó de cobarde y lo acusó de manipular los votos tras abandonar el programa. ¿Qué le dijo exactamente y cuál fue la reacción del cantante? A continuación, todo lo que debes saber.

Cabe recordar que mientras la popular “Reina de los realities” salió del formato de Telemundo el 12 de mayo tras obtener la menor votación luego de 98 días de convivencia, “El toro del corrido” abandonó el show el 30 de abril asegurando temas de salud.

Manelyk González fue la 14° eliminada de "La Casa de los Famosos All Stars" (Foto: Bryan Brambila / Instagram) ×

LO QUE DIJO MANELYK GONZÁLEZ EN LA GALA DEL MARTES TRAS SU ELIMINACIÓN

Después de su eliminación, Manelyk se presentó en la gala de la noche del 13 de mayo para conversar con los conductores Jimena Gállego y Javier Poza, a quienes les comentó sobre su salida y lo que sentía.

“No me lo esperaba, no quería salir, pero creo que todos tenemos un ciclo que cumplir y por algo pasan las cosas. Ya era una placa bien cerrada y todos éramos fuertes, pero voy a seguir dando fuetazos desde afuera. Espero que mis compañeros tengan la inteligencia, carácter y fuerza para que lo sigan haciendo bien. [Apoyo a] Caramelo, Rey, al cuarto Agua, incluso a Niurka. No me voy a llevar por la pelea al final, nadamos bastante juntas como para decir que ya no, no le deseo el mal, espero le vaya bien”, señaló. Sin embargo, al ver a su lado a compañero Lupillo, no dudó en lanzarle dardos.

Manelyk González en el foro después de un día de ser eliminada de "La casa de los famosos All-Stars" (Foto: Telemundo) ×

MANELYK GONZÁLEZ VS. LUPILLO RIVERA

Después de dar sus primeras declaraciones en la gala del martes, al tener al cantante a su lado, volteó para decirle que ahora comprendía por qué se encontraba afuera y Rosa aún en la competencia; por tanto, lo acusó de manipular los votos desde el exterior, pues sabía que no iba a ganar y lo tildó de cobarde.

“Pero pues viendo al señor aquí afuera, que cobardemente se salió de la casa, pues ahora entiendo todo: o sea los votos que eran de Rosa, que siempre ha sido como un comodín porque la han usado así desde el principio hasta el final y seguirá siendo un comodín, [fueron de Lupillo”, señaló.

Ante ello, Rivera no dudó en señalarle que la “sacó un comodín” y que no esté enojada porque era un juego, la Pajarita le respondió de forma muy contundente: “No me sacó rosa, corazón. Tú con tus fans lo hiciste porque no son los fans de Rosa, son los fans del señor. Como estás tan enganchado y no soportas perder y eres tan un cobarde estas aquí afuera moviendo todo, pero yo voy a hacer lo mismo por míos”.

Manelyk señalándole a Lupillo que es un cobarde por abandonar el show cuando se dio cuenta que no iba a ganar (Foto: Telemundo) ×

La única forma de defenderse del artista fue reírse tapándosela boca en todo momento y aplaudiendo para soltar una que otra carcajada. “Todo es culpa mía”, atinó a decir para seguir burlándose.

Pero si pensabas que eso quedaba ahí, el malestar de tener al ex habitante de Fuego no detuvo a ‘La Fiera’ – tal como la llamaba Caramelo – para seguir refiriéndose a él. Si bien, Manelyk considera que ningún habitante es culpable de su eliminación porque a estas alturas es el público el que decide, hay gente que se encuentra detrás de todo.

“Aunque los que deciden son los fans, sí hay personas que mueven esos fans y sabemos que Lupillo Rivera tiene muchos fans, y que no soportaba perder y entonces se tuvo que inventar algo para venir a hacer todo desde aquí afuera. Digo: ‘Hay personas que tienen ovarios, hay personas que tienen carácter y hay personas que no soportan no perder y uno de ellos es el señor que tenemos acá’”, dijo señalándolo.

Mane vs Lupillo



No solamente fueron los fans de Lupillo la misma gente de agua no votó por ti por querer sacar a Rosa.

Lupillo tiene se gente que años de carrera le han costado y la verdad el puede decidir a quien apoyar igual que ella lo hará ya estando acá afuera



🤭🤷🏻‍♀️… pic.twitter.com/KSx44xiNxg — Sonia B (@soniab106) May 13, 2025

¿Seguirá la guerra y la polémica entre ambas celebridades? Sigan o no, el punto es que González se ha dado cuenta que tras la salida de Rivera de “La casa de los famosos All-Stars” curiosamente ahora a los de Fuego todo les sale bien, por lo que piensa que hay detrás de todo eso. En tanto, Lupillo sigue yendo a las galas con su fiel amiga Aleska, aunque curiosamente él no ha aparecido en el show para opinar cuando Maripily Rivera se encuentra en el foro. ¿Realmente le tiene miedo o prefiere evitar algún otro cruce de palabras con la boricua?