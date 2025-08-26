La comedia italiana “Este maldito Fútbol Fantasy” (“Ogni Maledetto Fantacalcio”) estará disponible en Netflix desde el 27 de agosto de 2025. Esta producción marca un hito por ser la primera película inspirada en el popular juego de Fútbol Fantasy, adaptando con humor el espíritu competitivo y caótico de las ligas virtuales.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “ESTE MALDITO FÚTBOL FANTASY”?

La historia gira alrededor de un grupo de amigos que comparten las alegrías y tensiones de dirigir sus equipos en LaLiga Fantasy, una plataforma con millones de usuarios en Europa. Todo da un giro cuando Gianni, el campeón defensor, desaparece misteriosamente justo el día de su boda, que casualmente coincide con la jornada final y decisiva de la liga.

Mientras sus amigos intentan resolver el enigma, se desata una comedia cargada de acusaciones, rivalidades y discusiones que se desbordan a través del chat del grupo. La película aborda con irreverencia hasta dónde puede llegar la competitividad sana o malsana, en el apasionante mundo del Fantasy. Netflix incluso describe la cinta como “picante” e “irreverente”.

Dirigida por Alessio Maria Federici, conocido por sus comedias italianas, esta película de unos 90 minutos reúne la irreverencia y la sátira como nunca antes se había visto en una cinta sobre fútbol fantasy. Con guion de Giulio Carrieri y Michele Bertini Malgarini, el filme combina el suspenso con el humor, revisitando la cultura del juego amateur con una óptica fresca y divertida.

Con una mezcla de comedia negra, suspense y referencias futboleras, la película captura el espíritu competitivo y obsesivo del Fútbol Fantasy (Foto: Netflix)

EL REPARTO DE ACTORES DE “ESTE MALDITO FÚTBOL FANTASY”

El reparto está encabezado por el elenco italiano que incluye a Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico y Enrico Borello, quienes encarnan a los amigos envueltos en la búsqueda de Gianni. También participan Antonio Bannò, Francesco Russo, Caterina Guzzanti, entre otros, en una trama llena de personalidad y humor a la italiana.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “ESTE MALDITO FÚTBOL FANTASY”?

Ya puedes ver “Este maldito Fútbol Fantasy” exclusivamente en Netflix. Si deseas sumergirte en esta comedia y otras novedades, necesitarás una suscripción a la plataforma.

Estos son los planes disponibles en Estados Unidos:

Estándar con anuncios : US$7.99/mes (1080p, con anuncios)

: US$7.99/mes (1080p, con anuncios) Estándar sin anuncios : US$17.99/mes (1080p, sin anuncios)

: US$17.99/mes (1080p, sin anuncios) Premium: US$24.99/mes (4K + HDR, sonido inmersivo, sin anuncios)

Con una trama ágil y actores que encarnan bien ese desencanto competitivo, “Este maldito Fútbol Fantasy” es una de las comedias veraniegas más originales de Netflix 2025.

