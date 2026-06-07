Hay animes que llegan sin hacer mucho ruido y, así, se convierten en el tema de conversación de la temporada casi sin que nadie lo vea venir. Ese es exactamente el caso de “Smoking Behind the Supermarket with You” (en su idioma original: “Super no Ura de Yani Sū Futari”), una comedia romántica de corte cotidiano que acumuló miles de calificaciones perfectas en sus primeros días en Crunchyroll y pronto se posicionó como uno de los títulos más comentados del catálogo de la plataforma. Pero, ¿qué tiene esta serie que la hace tan difícil de soltar? Pues, aquí te cuento todo lo que necesitas saber antes de darle play.

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Vale precisar que la ficción se basa en el manga del autor Jinushi, el cual fue galardonado con el premio Next Manga Award de 2022 en la categoría web, además de ser reconocido como el título número uno en la lista de cómics más recomendados por las editoriales japonesas al año siguiente.

La adaptación, por su parte, está producida por Asahi Production bajo la dirección conjunta de Tadato Suzuki y Aoi Mori, con el guion a cargo de Mio Inoue.

¿DE QUÉ TRATA “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”?

En “Smoking Behind the Supermarket with You”, Sasaki es un oficinista de mediana edad aplastado por una rutina extenuante.

La única luz de su día es pasar por el supermercado donde trabaja Yamada, una cajera de trato impecable cuya amabilidad le borra el estrés de golpe.

Una noche que se queda hasta tarde y ella ya terminó su turno, Sasaki descubre la zona de fumadores detrás del local y allí encuentra a Tayama, una joven desenvuelta y algo pícara que lo invita a fumar con ella.

Sin embargo, lo que Sasaki no logra descifrar es que Yamada y Tayama son la misma persona. Y ella, divertida por el malentendido, deja que la confusión siga su curso.

MIRA EL TRÁILER DE “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU”

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU” EN CRUNCHYROLL?

El anime “Smoking Behind the Supermarket with You” llegó a Crunchyroll el pasado miércoles 3 de junio del 2026 en un formato poco habitual: los seis primeros episodios de la temporada fueron divididos en doce mini-capítulos de entre ocho y doce minutos cada uno, replicando el estreno anticipado en la plataforma japonesa ABEMA.

Cabe resaltar que la emisión regular de la producción en la televisión de Japón, por el canal TBS, arranca en julio del 2026, cuando los episodios en formato completo continuarán sumándose semanalmente a Crunchyroll.

Este es el LINK OFICIAL del programa.

¿POR QUÉ “SMOKING BEHIND THE SUPERMARKET WITH YOU” TIENE UN PUNTAJE PERFECTO EN CRUNCHYROLL?

Tal como registró Screen Rant, en sus primeros tres días en la plataforma, “Smoking Behind the Supermarket with You” acumuló alrededor de 10,000 calificaciones, todas apuntando al máximo de 5 estrellas, una cifra que muchas series no alcanzan ni al finalizar su emisión completa.

Así, esta increíble recepción revelaría que la serie engancha gracias a que muestra conversaciones de adultos reales que, sin grandes gestos, se vuelven indispensables el uno para el otro.

El anime "Smoking Behind the Supermarket with You" explora la conexión genuina entre Sasaki, un asalariado de 45 años abrumado por el estrés corporativo, y Yamada, una joven cajera de supermercado que busca su propio escape de la rutina (Foto: Asahi Production)

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