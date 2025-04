Walker (Tom Hardy), un detective con muchos años de experiencia que se abre paso en un submundo criminal que amenaza con arrasar su ciudad, es el protagonista de “Estragos” (“Havoc” en su idioma original), thriller de acción de Netflix. Cuando un negocio de drogas sale mal, Walker intenta rescatar al hijo de un político y destapa una intrincada red de corrupción que se ha apoderado de toda la ciudad. ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El rodaje de la película. escrita y dirigida por Gareth Evans (“The Raid”, “Gangs of London”), quien también produce junto a Hardy, Ed Talfan y Aram Tertzakian, empezó el 8 de julio de 2021 en Cardiff, Gales, y terminó el 22 de octubre del mismo año.

“Estragos”, que tiene una duración de 150 minutos, cuenta con un reparto conformado por actores como Jessie Mei Li, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán, Michelle Waterson, Sunny Pang, Jim Caesar, Xelia Mendes-Jones, Yeo Yann Yann, Richard Harrington, Serhat Metin, Richard Pepper, Tony Parker y Megan Lockhurst.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ESTRAGOS”

1. Tom Hardy como Walker

Tom Hardy, reconocido principalmente por interpretar a Eddie Brock en las tres películas de “Venom”, a Bane en “The Dark Knight Rises” y a Mad Max en “Mad Max: Fury Road”, asume el rol de Walker, un policía que se ve forzado a rescatar al hijo de un político corrupto, lo que lo lleva a abrirse paso en el submundo criminal de su ciudad.

Tom Hardy asume el rol de Walker, un oficial que debe encontrar al hijo de un político corrupto, en el thriller de acción "Estragos" (Foto: Netflix) ×

2. Forest Whitaker como Lawrence Beaumont

Forest Whitaker, quien ha participado en “Bird”, “The Crying Game”, “Platoon”, “Ghost Dog: The Way of the Samurai”, “The Great Debaters”, “Rogue One: una historia de Star Wars” y “Black Panther”, da vida a Lawrence Beaumont, el político corrupto que presiona a Walker para rescatar a su problemático hijo.

Forest Whitaker asume el papel de Lawrence Beaumont, un político corrupto, en el thriller de acción "Estragos" (Foto: Netflix) ×

3. Timothy Olyphant como Vincent

Timothy Olyphant, conocido por papeles en “Deadwood”, “Justified”, “Live Free or Die Hard”, “The Mandalorian”, “El libro de Boba Fett”, “Daisy Jones & The Six”, “The Good Place” y “Once Upon a Time in Hollywood”, interpreta a Vincent en “Estragos”. Se trata de uno de los hombres que debe enfrentar Walker.

Timothy Olyphant interpreta a Vincent, uno de los hombres a lo que se enfrenta el protagonista del thriller de acción "Estragos" (Foto: Netflix) ×

4. Jessie Mei Li como Ellie

Jessie Mei Li, que fue parte de producciones como “Travelooper”, “Last Night in Soho”, “Pork Scratchings”, “Kukeri”, “Locked Up Abroad” y “Shadow and Bone”, asume el papel de Ellie, la compañera policía de Walker.

Tom Hardy da vida a Walker y Jessie Mei Li da vida a Ellie en el thriller de acción "Estragos" (Foto: Netflix) ×

5. Justin Cornwell como Charlie

Justin Cornwell, conocido por interpretar al joven Jeronicus Jangle en la película “Jingle Jangle”, a Marcus Hargreeves en “The Umbrella Academy”, a LaMarcus Alton en “Bel-Air” y a Kyle Craig en el drama criminal “Training Day”, da vida a Charlie, el hijo de Lawrence Beaumont.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Estragos”:

Quelin Sepulveda como Mia

Lockhart Ogilvie

Jim Caesar como Wes

Xelia Mendes-Jones como Johnny

Richard Harrington como Jake

Serhat Metin como Cortez

Gordon Alexander como Hayes

John Cummins como Jimmy

Megan Lockhurst

Jade Ogugua

Jack Morris

Gareth Tidball

Narges Rashidi como Helena

¿DE QUÉ TRATA “ESTRAGOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Estragos”, “Walker es un policía marcado por la violencia y atrapado en una batalla contra el mundo del hampa que amenaza con apoderarse de su ciudad. Cuando una venta de drogas se tuerce, se convierte en el principal objetivo de una banda criminal sedienta de venganza, un político corrupto y sus propios compañeros. Al intentar rescatar al hijo del político, cuya implicación en el negocio destapa una trama de corrupción y conspiración, Walker se ve obligado a enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado.”

¿CÓMO VER “ESTRAGOS”?

“Estragos” se estrenará el viernes 25 de abril de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo thriller de acción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.