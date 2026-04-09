Después de cuatro años de espera, los fanáticos de “Euphoria” finalmente podrán ver más de la historia de Rue (Zendaya), Cassie (Sydney Sweeney), Nate (Jacob Elordi), Maddy (Alexa Demie) y Jules (Hunter Schafer). En los nuevos episodios del drama de HBO, basado en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem y Daphna Levin, los protagonistas abandonan los pasillos de la preparatoria para situarse cinco años después de la graduación, explorando la cruda transición de los personajes hacia la vida adulta. Pero ¿quiénes conforman el elenco de la tercera temporada?

Por supuesto, Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Eric Dane y Colman Domingo lideran el reparto principal. También regresan los actores Alanna Ubach, Daeg Faerch, Melvin Bonez Estes, Paula Marshall, Sophia Rose Wilson y Zak Steiner.

Mientras que Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon y Sam Trammell se unen al elenco de la temporada 3 de “Euphoria”. Al igual que, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, Rosalía, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten y Asante Blackk.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “EUPHORIA”

1. Zendaya como Rue Bennett

Zendaya, que también tiene proyectos como “The Drama” con Robert Pattinson, “The Odyssey” de Christopher Nolan, la nueva película de “Spider-Man” con Tom Holland y “Dune: Part Three” con Timothée Chalamet, vuelve como Rue Bennett, quien está en México y aún no devuelve el maletín lleno de dinero.

“Creo que será emocionante explorar a los personajes fuera del instituto”, declaró Zendaya a The Hollywood Reporter en agosto de 2022. “Quiero ver cómo es Rue en su proceso de sobriedad, lo caótico que puede parecer. Pero también quiero ver cómo evolucionan todos los personajes, en el sentido de que intentan descubrir qué hacer con sus vidas cuando terminan el instituto y qué tipo de personas quieren ser. Lo especial de esta temporada fue que pudimos profundizar mucho más en [los otros personajes]. Creo que podemos volver a hacerlo en la tercera temporada”.

La tercera temporada de "Euphoria", que estrena el 12 de abril de 2026, presenta un salto temporal de cinco años y se centra en la vida adulta de los personajes principales (Foto: HBO)

2. Hunter Schafer como Jules Vaughn

Hunter Schafer, que apareció en “Kinds of Kindness”, “Mother Mary” y “The Hunger Games: The Ballads of Songbirds and Snakes”, retoma el papel de Jules Vaughn, quien en los nuevos episodios asiste a una escuela de arte y es una “sugar baby”.

“Jules está en la escuela de arte, muy nerviosa por tener una carrera como pintora y tratando de evitar responsabilidades a toda costa”, indicó Sam Levinson a Variety.

Hunter Schafer retoma el papel de Jules Vaughn en la tercera temporada de "Euphoria", donde estudia arte (Foto: HBO)

3. Sydney Sweeney como Cassie Howard

Sydney Sweeney, que ha participado en proyectos exitosos como la comedia romántica “Anyone but You” con Glen Powell y la película “The Housemaid” con Amanda Seyfried, vuelve a interpretar a Cassie Howard en la tercera temporada de “Euphoria”. Está comprometida con Nate y vive en los suburbios mientras se dedica a las redes sociales.

Levinson adelantó que Cassie es “muy adicta a las redes sociales y envidiosa de lo que parecen ser las grandes vidas que todos sus compañeros de instituto llevan en este momento”.

Sydney Sweeney regresa como Cassie Howard, quien se casa con Nate en la tercera temporada de "Euphoria" (Foto: HBO)

4. Jacob Elordi como Nate Jacobs

Jacob Elordi, que en los últimos años participó en películas como “Saltburn” con Barry Keoghan, “Frankenstein” de Guillermo del Toro, y “Cumbres Borrascosas” con Margot Robbie, retoma el papel de Nate Jacobs, quien vive en las afueras con Cassie e intenta dejar atrás su turbulento pasado familiar.

Jacob Elordi da vida a Nate Jacobs, quien intenta superar su pasado, en la tercera temporada de "Euphoria" (Foto: HBO)

5. Alexa Demie como Maddy Perez

Alexa Demie vuelve a interpretar a Maddy Perez en los nuevos episodios de la serie de HBO. La exnovia de Nate se ha mudado a Hollywood y trabaja en una agencia de talentos. Por lo visto en el tráiler, ayuda a Cassie con algunas fotos.

“Maddy trabaja en Hollywood en una agencia de talentos para un representante; obviamente, tiene sus propios trabajos secundarios”, señaló Sam Levinson.

Alexa Demie retoma el papel de Maddy Perez en la tercera temporada de "Euphoria", que se estrena el 12 de abril (Foto: HBO)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 3 de “Euphoria”:

Maude Apatow como Lexi Howard

Colman Domingo como Ali

Austin Abrams como Ethan Daley

Dominic Fike como Elliot

Rosalía

Suki Waterhouse

Jeremy O. Harris

Bella Podaras

Bill Bodner

Cailyn Rice

Colleen Camp

Gideon Adlon

Hemky Madera

Homer Gere

Jack Topalian

Jessica Blair Herman

Kwame Patterson

Madison Thompson

Matthew Willig

Rebecca Pidgeon

Sam Trammell

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Toby Wallace

Sharon Stone

Marshawn Lynch

Darrell Britt-Gibson

Kadeem Hardison

Priscilla Delgado

James Landry Hébert

Anna Van Patten

Asante Blackk.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “EUPHORIA”?

“Cinco años parecía un plazo natural porque si hubieran ido a la universidad, ya se habrían graduado para entonces”, adelantó el creador Sam Levinson a Variety sobre la tercera temporada de “Euphoria”. “Básicamente, recogemos a Rue al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie, tratando de encontrar formas muy ingeniosas de pagar la deuda”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EUPHORIA”?

La tercera temporada de “Euphoria” se estrenará el domingo 12 de abril de 2026 en HBO y HBO Max. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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